Guía completa para votar sin enredos este 8 de marzo

Cada elección en Colombia viene acompañada de la misma escena: personas preguntando a última hora dónde votan, qué deben llevar, cómo marcar el tarjetón o qué pasa si se equivocan. Y es normal. El proceso electoral tiene detalles técnicos que no siempre se explican con claridad, especialmente para quienes votan por primera vez o llevan varios años sin acercarse a las urnas.
El próximo 8 de marzo será la primera gran cita del calendario electoral de 2026. Ese día se elegirá el nuevo Congreso de la República, los 16 representantes de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y también se realizarán tres consultas interpartidistas que comenzarán a definir el panorama presidencial.