Guía completa para votar sin enredos este 8 de marzo

Cada elección en Colombia viene acompañada de la misma escena: personas preguntando a última hora dónde votan, qué deben llevar, cómo marcar el tarjetón o qué pasa si se equivocan. Y es normal. El proceso electoral tiene detalles técnicos que no siempre se explican con claridad, especialmente para quienes votan por primera vez o llevan varios años sin acercarse a las urnas. El próximo 8 de marzo será la primera gran cita del calendario electoral de 2026. Ese día se elegirá el nuevo Congreso de la República, los 16 representantes de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y también se realizarán tres consultas interpartidistas que comenzarán a definir el panorama presidencial.

Para evitar filas innecesarias, votos anulados o confusiones en la mesa, lo mejor es llegar informado. Esta guía reúne las preguntas más frecuentes que suelen recibir la Registraduría Nacional del Estado Civil y otras autoridades electorales, y las responde paso a paso, de forma sencilla y práctica.

Los datos

¿Cuántos colombianos pueden votar en 2026?

Este censo se construye con las cédulas vigentes y se depura eliminando a las personas fallecidas. No incluye a miembros activos de las Fuerzas Militares ni de la Policía: 41.287.084 colombianos están habilitados para votar. 40.036.238 ciudadanos podrán votar en Colombia en 123.314 mesas y 13.493 puestos de votación distribuidos así: 6.011 urbanos y 7.482 rurales. ¿Y en el exterior? 1.250.846 ciudadanos podrán votar en el exterior. Pueden hacerlo entre el 2 y el 8 de marzo. Cada día se hace conteo de mesa. Esto garantiza transparencia y resguardo de la información. Por eso en los primeros boletines del domingo suelen aparecer primero los resultados del exterior. ¿Cómo fueron las Elecciones en 2022? Elecciones Congreso 2022: 38.819.901 ciudadanos habilitados para votar.Diferenciado entre Senado y Cámara. Votantes Senado: 18.034.781. Votantes Cámara: 18.413.467. Consultas interpartidistas 2022: 12.251.669. Total votos en consultas. Desagregado por coalición: Pacto Histórico: 5.818.375 votos. Equipo por Colombia: 4.145.691 votos.CentroEsperanza: 2.287.603 votos. Hace cuatro años, menos de la mitad del censo electoral eligió el Congreso. Eso significa que millones de personas dejaron que otros decidieran por ellos.

Lo Logístico

¿Quiénes pueden votar y quiénes no?

Sí pueden votar: Todos los colombianos mayores de edad que hagan parte del censo electoral. Personas sindicadas (sin condena), siempre que hayan inscrito su cédula en el centro penitenciario correspondiente. No pueden votar: Miembros activos de Fuerzas Militares y Policía.Personas condenadas que están privadas de la libertad. ¿Cuándo y a qué hora se vota? En Colombia, el 8 de marzo, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.A las 4:00 p. m. se cierran las urnas. Solo votan quienes estén en la fila. En el exterior la votación inicia el 2 de marzo y termina el 8 de marzo. Un dato interesante: en el exterior el conteo de votos se hace cada día a las 4:00 p. m., pero los resultados solo se publican oficialmente el domingo. ¿Puedo llevar mi propio esfero? Sí. Aunque la Registraduría entrega bolígrafos, puede llevar el suyo. ¿Qué documento necesito? Únicamente la cédula de ciudadanía original: Amarilla con hologramas Cédula digital (verificable en el sitio). No sirven: Contraseñas, fotocopias, denuncias por pérdida.

¿Qué es la trashumancia electoral?

Es un delito que consiste en inscribir la cédula en un lugar donde no se reside para alterar resultados. La MOE ha advertido que entre marzo de 2025 y enero de 2026 se registraron más de 2 millones de cambios de inscripción, cifra menor que en 2022, pero que sigue siendo objeto de vigilancia. Si usted inscribió su cédula, verifique que esté correctamente asignada.

¿Qué pasa si me eligieron jurado de votación? Tu asistencia es obligatoria. Debes presentarse temprano en el puesto, verificar identidades, entregar tarjetones, orientar a los votantes, participar en el conteo y diligenciar los formularios oficiales hasta el cierre del escrutinio. Si no asistes o no cumples con tu labor tendrás sanciones de hasta 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Lo de fondo

¿Qué se elige el 8 de marzo? Se eligen 103 senadores y 183 representantes a la cámara. Senado de la República: 1.124 candidatos postulados al Senado de la República. Cámara de Representantes: 2.107 candidatos postulados a la Cámara de Representantes. Consultas interpartidistas presidenciales Son elecciones internas abiertas en las que las coaliciones políticas escogen su candidato presidencial.Solo puede votar en una.Debe pedir ese tarjetón expresamente en su mesa. En esta jornada habrá tres: Gran Consulta por Colombia :9 candidatos. Frente por la Vida: 5 candidatos. Consulta de las Soluciones: 2 candidatos. 16 curules de las Citrep (en territorios específicos) Las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz fueron creadas para garantizar representación política a víctimas del conflicto armado. En estas zonas podrán votar 1.438.986personas, en 168 municipios de 19 departamentos. Si usted vive en uno de esos municipios habilitados, podrá votar por candidatos específicos de esa circunscripción.

Paso a paso para votar

1- Acércate a la mesa de votación y recibe dos tarjetones: uno para el Senado (color azul) y otro para la Cámara de Representantes (color café). 2- Pide en la mesa el tarjetón de la consulta para elegir candidato a la Presidencia si deseas votar. 3- Dirígete al cubículo de votación con los dos o tres tarjetones. 4- ¿Cómo votar la consulta? Marca una X sobre el candidato que más te guste. Si marcas más de una X se anula el voto. 5- ¿Cómo votar para Senado? Ubica en el tarjetón el partido

del candidato por el cual quieres votar y marca una X en el logo del partido. Luego en los números de ese partido, pon otra X sobre el número de tu candidato.Si la lista es cerrada —como en

el Centro Democrático o el Pacto Histórico— basta con marcar

la X en el logo del partido. 6- ¿Cómo votar para la Cámara? Sigue el mismo procedimiento del Senado.

¿Cuando es nulo mi voto?