Guerra interna en MinTIC y dudas con la ministra Murcia, ¿cercana al corrupto Tapia?

En un viaje a Beijing (China) a mediados de mayo de este año, el presidente Gustavo Petro decidió que iba a cambiar de ministro de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (TIC).

“¿Y usted qué hace aquí?”, le habría preguntado con sorpresa el mandatario al entonces ministro de esa cartera, Julián Molina, quien viajó al gigante asiático, como otros miembros del gabinete, mientras en Colombia se hundía la consulta popular en el Congreso, tras una apretada y accidentada votación. La sensación del jefe de Estado, según fuentes de su círculo cercano, es que Molina debía estar en el Senado para ayudar a conseguir los votos de la bancada del Partido de La U, de la que era su “cuota” en el gabinete. Quien finalmente hizo esa labor en nombre del MinTIC y ayudó a conseguir votos —quedó 49 votos por el No y 47 por el Sí– fue Carina Murcia Yela, viceministra de transformación digital recién nombrada (abril de 2025), pero que ha ocupado distintos cargos en esa cartera desde inicios del mandato petrista. De su labor silenciosa en esa coyuntura tomaron nota en Presidencia. Y en el Congreso. Finalmente, el abogado Molina, que había sido nombrado apenas en marzo, duró pocos meses más en el cargo hasta inicios del pasado mes de septiembre. La gota que derramó el vaso fue la derrota del Gobierno en el Congreso en la elección para magistrado de la Corte Constitucional que ganó el exdefensor del Pueblo, Carlos Camargo, lejano del Pacto Histórico. El presidente Petro, bastante molesto, tomó dos decisiones apresuradas. Primero, ordenó sacar del gabinete a los ministros con representación partidista: Julián Molina (MinTIC, Partido de La U), Antonio Sanguino (Trabajo, Partido Alianza Verde) y Diana Morales (Comercio, Partido Liberal). Puede leer: Uribe acusa a Petro de poner en riesgo a Paloma Valencia, como a Miguel Uribe: “Incitan a bandidos a que le hagan daño” Tras un fin de semanas de muchas llamadas y mensajes, el mandatario reculó, menos en el caso de Molina, a quien tenía en la mira desde el episodio en China. “Le llegaron otras quejas sobre el ministerio. Como que se le subieron los humos a Molina y que no se podía confiar en él durante los Consejos de Ministros”, le dijo bajo reserva a este diario un funcionario de Palacio. ¿A quién iba a nombrar entonces como reemplazo? Esa fue la segunda decisión apresurada. Aunque la respuesta obvia era nombrar a la comunicadora social Carina Murcia, por su cercanía ideológica al petrismo y su habilidad política con el Legislativo, se coló otro nombre desconocido para la opinión pública, pero exaltado en el sector de las comunicaciones: Patricia Perdomo. Siga leyendo: Reforma pensional en suspenso: Cámara pide más plazo a la Corte Constitucional para entregar actas clave Es una ingeniera electrónica con trayectoria de más de 15 años en ese ministerio y otros más en empresas privadas. Su hoja de vida se publicó en la página de aspirantes de la Presidencia, que es un requisito previo para el nombramiento, y todo estaba listo para la firma del decreto. Pero se cayó a última hora y el presidente Petro volvió a recular. Esta vez, según fuentes consultadas, Murcia logró hablar directamente con el presidente Petro en la Casa de Nariño gracias a las gestiones del ministro Armando Benedetti. Allí, le habría expresado su interés de ser ministra, destacando su gestión en la cartera y el manejo político. “El jefe (sic) no quería saber nada de La U. Pero le hicieron ver que necesitan esos votos para la reforma a la salud en la Cámara y ella se lleva muy bien con ellos”, señala la fuente. Otros funcionarios señalan que Murcia le habría dicho a Petro que si ella no era nombrada ministra prefería renunciar para ser candidata del Pacto Histórico, ya sea en Putumayo, de donde es oriunda o en alguna otra campaña: “Le habla duro al presidente”, agregan. Murcia, de 35 años, tiene cercanía a varios petristas “pura sangre” pues trabajaron hace más de 10 años en Bogotá cuando Petro fue alcalde. “Ella es nuestra (...) Carina (Murcia) tiene mucha fuerza en el torno del señor presidente. Ellos dos son muy cercanos. Para mí era obvio que ella iba a ser ministra en algún momento”, dicen desde el petrismo, pero hay algunas dudas.

Empresa del socio de Tapia

La bancada del Partido de La U en el Congreso está dividida entre Cámara y Senado. La primera es gobiernista y la segunda, según algunos senadores consultados, siente que con la salida de Molina perdieron el último puente que tenían con el Ejecutivo. En cambio, varios representantes a la Cámara votan con entusiasmo las iniciativas del Gobierno y tienen cuotas políticas que se han incrementado en los últimos meses a través de contratos por prestación de servicios. En el caso de Murcia, que ya venía trabajando en el MinTIC primero como asesora, luego directora de “apropiación” y más recientemente como viceministra, su aterrizaje no es propiamente una ficha del partido de La U, pero algunos congresistas se sienten representados, lo que ocurría con el perfil técnico de Perdomo. Hubo un rumor que circuló relacionado con la supuesta cercanía de Murcia con la representante Saray Robayo de Córdoba. Esa congresista del Partido de La U obtuvo 112 mil votos, siendo la mayor votación del departamento y representa a un sector importante de la bancada costeña. Además, y aquí es donde viene el cuestionamiento, está comprometida con Emilio Tapia, contratista condenado dos veces por corrupción en los caso del “Carrusel de la contratación” en Bogotá en la Alcaldía de Samuel Moreno y en el escándalo de Centros Poblados y los $70.000 millones perdidos en el MinTIC bajo el Gobierno Duque. La presunta cercanía cobra relevancia porque hubo versiones de prensa, como la del portal Las Dos Orillas, que revelaron un vínculo de Murcia con un socio corrupto de Tapia. La hoy ministra trabajó, según su hoja de vida en Función Pública, en dos periodos distintos con la empresa Visión en Desarrollo e Infraestructura e Informática S.A.S., principal accionista de Sirez SAS. Esta última, agrega ese portal, es conocida por subcontratar negocios públicos adjudicados a dedo y estructurados por Juan Carlos Cáceres Bayona, implicado en el escándalo de Centros Poblados y socio del condenado Tapia. Pero no es el único cuestionamiento a la empresa en donde laboró Murcia entre noviembre de 2019 y febrero de 2020 y luego entre noviembre de 2021 y enero de 2022. La Silla Vacía reveló en 2021 que esa empresa es de propiedad de Domenico Corcione Russo, quien es tío de la exrepresentante de Cambio Radical, Karen Cure. Ella llegó al Congreso siendo del grupo de Enlice López, la condenada empresaria de chance ‘La Gata’. Por todo lo anterior, le atribuyen a Murcia cercanía con Robayo y, por tanto, a Tapia. En diálogo con EL COLOMBIANO, la congresista Robayo negó tajantemente esa versión: “Supe de ella (Murcia) una vez fue designada ministra. No influí de ninguna manera en su nombramiento. No la conocía. Entiendo que ella la puso el presidente Petro, no La U. No tengo ningun interés de proyectos en ese ministerio ni en ningun otro”. Robayo también negó conocer al socio de su pareja, Juan Carlos Cáceres. Este diario también buscó a la ministra Murcia, quien respondió un extenso cuestionario (adjunto abajo). Fuentes en Presidencia dicen, en cambio, que “ellas (Robayo y Murcia) son cercanas, pero Carina llega directamente por el presidente Petro, no necesita de ningún congresista (...) En cambio, el presidente necesita a La U para sacar la reforma a la salud, de resto no quiere saber de ellos”, concluye el funcionario.

Quejas en MinTIC

Ese cuestionamiento a la ministra Murcia es el que menos le preocupa porque lo se vive al interior de su cartera tiene otras implicaciones. Según conoció EL COLOMBIANO con varias fuentes, hay una guerra interna entre varios sectores que se disputan el poder político y burocrático. El exministro y hoy precandidato Mauricio Lizcano dejó “atornillados” a varios funcionarios en puestos clave. Eso ha molestado a un sector de La U, sobre todo la bancada en Senado, porque nunca vieron a Lizcano como una cuota de ellos y sienten que les quitaron representación. Por ejemplo, antes de la llegada de Perdomo al viceministerio de conectividad, estaba Luis Eduardo Aguiar, de la línea de Lizcano, y quien tiene quejas por “entorpecer” lo que estaba bien, según una denuncia del periodista Roberto Mazzini en redes: “Tanto operadores comunitarios como grandes coinciden en señalarlo como un desastre. Un capítulo oscuro en la historia del Ministerio. Aguiar opacó la impecable gestión de su predecesor Gabriel Jurado”. Otra ficha de Lizcano sería Juanita Espeleta, quien sería nombrada como viceministra de transformación digital y “tiene buenas conexiones en Presidencia”, según fuentes. Otro sector es representado por un personaje petrista “pura sangre” que ha permanecido en la sombra: Farid Amed Hernández, quien fue líder estudiantil y según los pocos registros en internet, es defensor del chavismo, además de ser impulsar el software libre en la administración pública, lo que ha sido visto con recelo por algunos actores del sector pues Hernández tendría influencia sobre el Fondo Único TIC. “Se ha hablado de querer revivir Telecom”, agrega la denuncia de Mazzini. Lea también: Fasecolda busca que los trabajadores informales cuenten con seguro contra riesgos laborales, ¿de qué se trata? “Farid quería que pusieran a Perdomo, pero terminaron poniendo a Murcia”, dice otra fuente. En el Ministerio, según le dijeron a EL COLOMBIANO, hay un ambiente de desazón porque algunas dependencias no tienen asignaciones de trabajo desde la salida de Lizcano y ven que cada dirección o dependencia va por su lado “como ruedas sueltas”. “Desde que dejaron encargado a Belfor (García) tras la salida de Lizcano, que no es santo de mi devoción, no hacemos nada. Te digo, es que hay días en que no hacíamos absolutamente nada y ese es el comentario de otras dependencias”, dice un funcionaria. Otro contratista concuerda: “Nuestra angustia es qué vamos a poner en el informe de ejecución. Y todos los días uno ve que contratan a una persona nueva y la cantidad de contratos por prestación de servicios. Pero de trabajo todo está muy quieto”, dice una funcionaria bajo reserva por temor a represalias.

Contratos de “Ciberpaz”

Lo que no ha estado quieto es el programa Ciberpaz, al mando de la hoy ministra Murcia, que nació bajo este Gobierno en 2024. Su definición formal es que “es un programa que moviliza a los colombianos para que ejerzan su ciudadanía digital y usen la tecnología de manera consciente, empática, incluyente, segura y responsable”. Pero en la práctica, uno de sus objetivos, es financiar y coordinar los encuentros con los medios alternativos, comunitarios, activistas, tuiteros e influencers del petrismo. Murcia trabaja directamente con Presidencia para llevar a cabo esa iniciativa que tiene algunos reparos. “Por eso los activistas son los defensores número uno de ella. Ha habido eventos millonarios en Bogotá, Cartagena, Paipa, Pasto, Barranquilla y Medellín. Los influencers felices porque viajan y les pagan, hasta hay música en vivo”, dicen desde el propio Gobierno. Esas mismas fuentes tienen recelo con Murcia porque dicen que esos encuentros “no generaron absolutamente nada. Ella coordinó a dedo a nivel país y los influencers y activistas ayudaban a escoger a qué medios locales apoyaban”. Por el contrario, un funcionario cercano a Murcia, que la conoce desde que trabajaron en la Alcaldía de Petro en Bogotá, defiende la iniciativa. En contexto: Magistrado Jorge Ibáñez radicó fallo para estudiar demanda contra reforma pensional Dice que “nosotros no contratamos influencers. Son militantes de nuestro movimiento. Si hay algunos vinculados es por sus profesiones, no porque les paguemos para hacer contenido, eso lo hacen gratis. Este año estamos con ella fortaleciendo los medios alternativos porque encontramos que están en una situación socio económica difícil más que todo en las radios comunitarias”, cuenta bajo la condición de no ser citado por su nombre. El funcionario agrega que los influencers “nos ayudan a que ellos puedan modernizarse y pasar de lo analógico a lo digital” y revela que en este momento están construyendo una política pública en el Departamento Nacional de Planeación (DNP) de “economía popular y medios alternativos” para que “los medios no dependan de la pauta sino que creen sus propios recursos a través de producciones audiovisuales, creación de contenido en redes y que vivan de eso”. En todo ese plan, que a simple vista suena loable, el MinTIC tiene un rol clave y es formarlos a través de una escuela digital. Pero las alertas están encendidas porque habría una línea muy delgada para que se vuelva una forma de cooptar a los medios alternativos y comunitarios con propaganda política del Gobierno de cara a las elecciones legislativas de marzo y la primera vuelta presidencial de mayo. A lo anterior se suma el papel que podría tener el polémico asesor mexicoestadounidense, Germán Trejo, quien carga con varias denuncias de presunta estafa. Según reveló este periódico hace unos días, el estratega estaría a punto de firmar un contrato de $9.444 millones de pesos con el Ministerio de Igualdad y estaría tocando puertas en otras entidades como el MinTIC. En su plan de comunicaciones, precisamente, estaría vincular los encuentros de Ciberpaz como una plataforma de respaldo al Gobierno para estos últimos meses de mandato y, sobre todo, de cara a las elecciones. Esta semana, la ministra Murcia entregó junto al presidente Petro “la piedra fundacional de la Facultad de Inteligencia Artificial” en Zipaquirá (Cundinamarca). La inversión de $131 mil millones de pesos refuerza la idea de que la comunicadora social, oriunda de Puerto Asís (Putumayo), con posgrados en Gobierno y derechos humanos, es una gran ejecutora con proyección política y poder aún mayor pues ahora lidera una chequera de 2.3 billones de pesos de presupuesto para 2025. Pero también tiene una ejecución pendiente: los cuestionamientos al interior de su propia cartera.

“No conozco a Emilio Tapia y distingo a la congresista Robayo”: ministra Murcia