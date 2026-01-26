x

¿Quien gane la Gran Consulta tendrá chance contra Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda?

Expertos dicen que el candidato de la izquierda llegó a su techo y que el polémico jurista se puede desinflar. El gran reto, dicen, es sacar por lo menos cuatro millones de votos en marzo y competir por el centro político.

  Son nueve candidatos en la Gran Consulta. FOTO: COLPRENSA.
    Son nueve candidatos en la Gran Consulta. FOTO: COLPRENSA.
Nicolás Rivera Guevara
Nicolás Rivera Guevara

Editor de Actualidad

hace 3 horas
Se equivoca quien crea que las elecciones ya están definidas entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Así lo advierten expertos al analizar los resultados de las encuestas presidenciales recientes (ver gráfico). Si bien ambos candidatos puntean todas las mediciones, ni siquiera en la mejor de las lecturas —Guarumo y Ecoanalítica— suman juntos más del 50 % de la votación. Esto quiere decir que los indecisos y la abstención aún pesan en el tablero.

Lea más: Seis cazadores anticorrupción entran en la carrera por una curul en el Congreso

Por estos días de debates y anuncios, mucha gente se pregunta si todo el resto de candidatos, es decir, la Gran Consulta de la centroderecha, los de centro con Sergio Fajardo a la cabeza, o incluso los “coleros”, tienen posibilidades reales de competirle a los que encabezan. La respuesta es que sí, según varios analistas. Sobre todo el ganador o ganadora de la “Gran Consulta” de marzo que suma 9 integrantes de trayectorias y apuestas distintas, pero unidos en un ejercicio democrático nunca antes visto por la cantidad de competidores.

Esa “tercería”, como se suele llamar en las campañas, tiene a la cabeza a Paloma Valencia, que sorprendió con un 6,9 % en la encuesta de Guarumo divulgada por El Tiempo; pero los dos que le siguen, Vicky Dávila y Juan Manuel Galán tienen 4,1 % y 3,3 %, respectivamente. Solo los tres, sin contar a los otros seis, suman 14,3 %. Aún con el margen de error, si entran en la suma Enrique Peñalosa (2,4 %), Aníbal Gaviria (2,6 %) y Juan Carlos Pinzón (1,9%), ya superan el 18,2 % de De la Espriella.

Claro, las elecciones no son tan exactas y ningún candidato es “dueño” del porcentaje de una encuesta. Esas mediciones son la fotografía del momento y muestran una tendencia. Aunque últimamente no han coincidido, pues hay variaciones notables entre algunos candidatos (ver nota anexa). Por ejemplo, Sergio Fajardo marca 1 % en la encuesta de GAD3, pero alcanza 9,8 % en la del Centro Nacional de Consultoría y 9,4 % en la de Atlas.

En diálogo con EL COLOMBIANO, Yan Basset, profesor de Ciencia Política de la Universidad del Rosario, explica que aunque hay resultados dispares entre las encuestas, “una cosa consistente es que todavía hay un alto nivel de indecisos que podrían eventualmente votar en la Gran Consulta. Esto podría ser el inicio de una dinámica que podría cambiar el duelo entre Cepeda y De la Espriella”.

Además, el experto dice que el ganador de esa consulta “podría ser una de las posibilidades de cambio después de marzo para la dinámica de la elección presidencial en la primera vuelta de mayo”.

Le puede interesar: “Ministros nos ofrecieron entidades, pero nosotros no aceptamos cuotas burocráticas”: senador Manuel Virgüez

En la misma línea, el abogado y analista Andrés Caro, señala que el candidato que gane en la Gran Consulta le puede competir a los punteros “porque no les tiene que competir a los dos al mismo tiempo. Apenas gane la consulta, tendrá que disputarle votos al centro, es decir a Fajardo y a Claudia López, y a De la Espriella, pero no a Cepeda. Sólo tendrá que competirle a Cepeda en segunda vuelta, cuando los dos pasen, y ahí tendría los votos de ‘El tigre’, que no son pocos, pero que no votarían por Cepeda ni locos”.

Caro explica que además de la disputa por el voto del centro político, la Gran Consulta debería aspirar a tener por lo menos 4 millones de votos. “Difícil, pero hay chances”, concluye.

De todos modos, la dispersión del voto de esa consulta es alta y después de marzo el escenario es otro, pensando en ampliar las alianzas e intentar cautivar votos más hacia la derecha o el centro. De la izquierda no, aunque ese realmente no sería un problema.

Así lo explica Javier Garay, analista de la Universidad Externado, quien dice que Iván Cepeda —y por consiguiente otros candidatos como Roy Barreras o Camilo Romero— llegó a su techo electoral, alrededor del 30 %, que es la misma base con la que cuenta el Gobierno Petro en sus mediciones de favorabilidad. “Cepeda llegó a un techo, el mismo que tiene el actual poder. Por otro lado De la Espriella es la opción fuerte en la derecha, pero no sabemos qué tanto sea un fenómeno político a largo plazo y más se desinfle. Algunas encuestas sugieren esa tendencia”, señala.

Ese repunte se vio con la periodista y ahora candidata Vicky Dávila que ya no tiene las mismas posibilidades, algunos dicen que por cantar sus aspiraciones de manera anticipada. En ella aplicó lo del “voto útil”, que se puede replicar en los candidatos de centro.

InfogrÃ¡fico
¿Quien gane la Gran Consulta tendrá chance contra Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda?

¿Qué pasaría si Fajardo compite en una consulta?

Si bien en diciembre pasado el exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, anunció que no participaría en las consultas interpartidistas de marzo, este lunes le abrió la puerta a medirse en este mecanismo y no ir en solitario a primera vuelta. Lo anterior, justo cuando se conocen sondeos que evidencian cómo su candidatura presidencial parece perder fuerza.

Según Fajardo, hoy por hoy está considerando “todas las oportunidades”, al tiempo que ratificó que, según él, sería el único aspirante que podría vencer a De la Espriella como a Cepeda. En la encuesta de Invamer de diciembre pasado, —otra foto del momento— Fajardo efectivamente le podía ganar a ambos en hipotético escenario de segunda vuelta. Hoy no hay certeza.

“Claro, yo considero todas las oportunidades. Estoy considerando todas las posibilidades que existen y entender la puerta que tenemos en este momento, cómo multiplicarla y cómo avanzar hacia nuestro objetivo. Estamos enfrentando dos grandes, estamos enfrentando la polarización”, dijo Fajardo en diálogo con Noticias Caracol.

Puede leer: Encuesta Guarumo y Ecoanalítica: Cepeda y De la Espriella encabezan intención de voto, y Valencia se consolida favorita de la Gran Consulta

Días atrás, la exalcaldesa Claudia López sorprendió al proponer otra consulta con participación de Fajardo, Juan Fernando Cristo y Maurice Armitage. Argumentó que “sería un error” que a la hora de participar en las consultas “los colombianos solo encuentren la opción de escoger al del petrismo o al del uribismo”, en referencia a las consultas que hoy están sobre la mesa.

Por ello, instó a esos tres políticos a medirse en una consulta. “Son personas todas que hemos gobernado con decencia, sin corrupción y logrando los resultados que nos propusimos para la gente”, agregó.

Sin embargo, hubo negativas. El exalcalde de Cali Maurice Armitage le cerró la puerta a una consulta.

Cristo, por su parte, no le ha cerrado la puerta a esa posibilidad y tampoco al Pacto Amplio, donde está casi que cantado el triunfo de Cepeda contra Roy Barreras, Camilo Romero y, si logra participar por sus líos jurídicos, el exalcalde Daniel Quintero.

El verdadero reto es el centro, una palabra tan corta, pero tan amplia en su espectro ideológico. A ese centro es al que apunta la Gran Consulta y que pareciera representar Fajardo.

Para el experto en campañas políticas, Camilo Rojas, “el desafío central en estas siete semanas restantes es romper la inercia mediante acciones concretas y diferenciadoras: narrativas claras que marquen distancias ideológicas o de estilo, eventos de alto impacto, alianzas tácticas visibles, campañas digitales segmentadas y debates que polaricen constructivamente. Sin esa intensidad organizada y disciplinada, el riesgo es alto: la victoria podría caer en el candidato que ya cuenta con una visibilidad mínima pero sostenida”.

Lea aquí: Denuncian que Juliana Guerrero compró sus dos títulos de la U. San José y el pago quedó en facturas de la Dian

Aunque las encuestas muestren una tendencia del momento, lo cierto es que nada está escrito hasta el día de las elecciones. O si no basta con recordar que en 2022 entre el fallecido Rodolfo Hernández y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, sumaban 11 millones de votos en la primera vuelta frente a 8.5 de Petro. En segunda vuelta ya sabemos cómo terminó la historia.

¿Por qué las encuestas de intención de voto para Presidencia son tan distintas?

EL COLOMBIANO consultó a dos analistas políticos para conocer sus lecturas sobre los resultados de estas encuestas, que son un reflejo del momento político que vive el país previo a la primera vuelta que se llevará a cabo el 31 de mayo próximo. Para el consultor Jairo Libreros, hay que tener presente el muestreo (la selección de una población que es objeto de análisis) con que se realiza cada encuesta.

“Si bien la nueva ley de encuestas, que es mordaza, establece mayores requisitos para hacerlas, como los rangos para consolidar los resultados, no siempre se consulta a las mismas personas”, señaló. “Pensar que todas serán parecidas, nunca pasará. Lo único sería que la ley obligara a que quien contestó en una conteste de la misma forma en las demás”, agregó.

Así mismo, apuntó la posibilidad latente y natural del cambio de opinión entre las personas consultadas. A esto añadió que “lo que vemos es que muchas personas, además de tener derecho de participar, también pueden modificar su respuesta”.

A su vez, el exconcejal de Bogotá Juan Carlos Flórez criticó la ley de encuestas aprobada en 2025 y que empezó a regir para los comicios de este año. Es una legislación que busca “garantizar la igualdad al acceso de la información y la transparencia de los datos en aras de aumentar la confiabilidad y robustecer técnicamente la aplicación de dichas técnicas”.

Sobre esa legislación, aseguró que “resultó un desastre y no mejoró la calidad sino que la empeoró, pues hay un problema con el diseño que planteó”. Vale recordar que por esa ley no se podían hacer encuestas de intención de voto hasta seis meses antes de las elecciones presidenciales.

“Por desgracia, quien tenga plata para contratar encuestas, influye en la base sobre la que se realizan, se cargue preferentemente a preguntar en zonas donde hay simpatía en previas elecciones o la imagen es mejor recibida por algún candidato”, manifestó. A esto agregó que lo que muestran los resultados de esas encuestas es que hay una “competencia feroz por un cupo a segunda vuelta”.

Tanto Libreros como Flórez señalaron que a cuatros meses de las elecciones aún hay electores que no se deciden por quién votar y que no siempre marca en el “no sabe, no responde”.

En ese sentido, señalaron que aun cuando los punteros son Cepeda y Abelardo, “estamos a tres meses de la primera vuelta y para ese momento aún hay un periodo grande como para tener una lectura electoral más precisa”.

Entérese: La indolencia del ministro: diez pecados de Guillermo Jaramillo con la salud del país

