¿Quien gane la Gran Consulta tendrá chance contra Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda?

Se equivoca quien crea que las elecciones ya están definidas entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Así lo advierten expertos al analizar los resultados de las encuestas presidenciales recientes (ver gráfico). Si bien ambos candidatos puntean todas las mediciones, ni siquiera en la mejor de las lecturas —Guarumo y Ecoanalítica— suman juntos más del 50 % de la votación. Esto quiere decir que los indecisos y la abstención aún pesan en el tablero.

Por estos días de debates y anuncios, mucha gente se pregunta si todo el resto de candidatos, es decir, la Gran Consulta de la centroderecha, los de centro con Sergio Fajardo a la cabeza, o incluso los “coleros”, tienen posibilidades reales de competirle a los que encabezan. La respuesta es que sí, según varios analistas. Sobre todo el ganador o ganadora de la “Gran Consulta” de marzo que suma 9 integrantes de trayectorias y apuestas distintas, pero unidos en un ejercicio democrático nunca antes visto por la cantidad de competidores.

Esa “tercería”, como se suele llamar en las campañas, tiene a la cabeza a Paloma Valencia, que sorprendió con un 6,9 % en la encuesta de Guarumo divulgada por El Tiempo; pero los dos que le siguen, Vicky Dávila y Juan Manuel Galán tienen 4,1 % y 3,3 %, respectivamente. Solo los tres, sin contar a los otros seis, suman 14,3 %. Aún con el margen de error, si entran en la suma Enrique Peñalosa (2,4 %), Aníbal Gaviria (2,6 %) y Juan Carlos Pinzón (1,9%), ya superan el 18,2 % de De la Espriella.

Claro, las elecciones no son tan exactas y ningún candidato es “dueño” del porcentaje de una encuesta. Esas mediciones son la fotografía del momento y muestran una tendencia. Aunque últimamente no han coincidido, pues hay variaciones notables entre algunos candidatos (ver nota anexa). Por ejemplo, Sergio Fajardo marca 1 % en la encuesta de GAD3, pero alcanza 9,8 % en la del Centro Nacional de Consultoría y 9,4 % en la de Atlas.

En diálogo con EL COLOMBIANO, Yan Basset, profesor de Ciencia Política de la Universidad del Rosario, explica que aunque hay resultados dispares entre las encuestas, “una cosa consistente es que todavía hay un alto nivel de indecisos que podrían eventualmente votar en la Gran Consulta. Esto podría ser el inicio de una dinámica que podría cambiar el duelo entre Cepeda y De la Espriella”.

Además, el experto dice que el ganador de esa consulta “podría ser una de las posibilidades de cambio después de marzo para la dinámica de la elección presidencial en la primera vuelta de mayo”.

En la misma línea, el abogado y analista Andrés Caro, señala que el candidato que gane en la Gran Consulta le puede competir a los punteros “porque no les tiene que competir a los dos al mismo tiempo. Apenas gane la consulta, tendrá que disputarle votos al centro, es decir a Fajardo y a Claudia López, y a De la Espriella, pero no a Cepeda. Sólo tendrá que competirle a Cepeda en segunda vuelta, cuando los dos pasen, y ahí tendría los votos de ‘El tigre’, que no son pocos, pero que no votarían por Cepeda ni locos”.

Caro explica que además de la disputa por el voto del centro político, la Gran Consulta debería aspirar a tener por lo menos 4 millones de votos. “Difícil, pero hay chances”, concluye.

De todos modos, la dispersión del voto de esa consulta es alta y después de marzo el escenario es otro, pensando en ampliar las alianzas e intentar cautivar votos más hacia la derecha o el centro. De la izquierda no, aunque ese realmente no sería un problema.

Así lo explica Javier Garay, analista de la Universidad Externado, quien dice que Iván Cepeda —y por consiguiente otros candidatos como Roy Barreras o Camilo Romero— llegó a su techo electoral, alrededor del 30 %, que es la misma base con la que cuenta el Gobierno Petro en sus mediciones de favorabilidad. “Cepeda llegó a un techo, el mismo que tiene el actual poder. Por otro lado De la Espriella es la opción fuerte en la derecha, pero no sabemos qué tanto sea un fenómeno político a largo plazo y más se desinfle. Algunas encuestas sugieren esa tendencia”, señala.

Ese repunte se vio con la periodista y ahora candidata Vicky Dávila que ya no tiene las mismas posibilidades, algunos dicen que por cantar sus aspiraciones de manera anticipada. En ella aplicó lo del “voto útil”, que se puede replicar en los candidatos de centro.