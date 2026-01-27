Golpe al petrismo: Quintero fuera y Cepeda en vilo por el CNE

La consulta con la que sectores de izquierda buscan escoger al sucesor de Gustavo Petro con miras a las elecciones presidenciales quedó ayer contra las cuerdas. A través de una resolución, la Registraduría no solo ratificó que la inhabilidad del exalcalde Daniel Quintero para ser candidato y medirse en el proceso, sino que dejó en manos del Consejo Nacional Electoral (CNE) la eventual participación de Iván Cepeda, nada menos que el favorito en las encuestas para llevar la posta del petrismo.
La medida se conoce a solo cinco semanas de que se celebren las consultas interpartidistas del próximo 8 de marzo y justo cuando los cinco partidos que conforman la alianza inscribieron la ahora denominada “Consulta del Frente por la Vida”. Allí tienen asiento, además de Cepeda, el exgobernador Camilo Romero y el exembajador Roy Barreras.
Aunque la Registraduría cerró de tajo la participación de Quintero –quien alcanzó a figurar en el tarjetón de la consulta del Pacto en octubre pasado–, el exalcalde de Medellín sorprendió con una jugada desesperada para mantener vigente su aspiración en el proceso: lanzó a su esposa, Diana Osorio, como candidata con el aval del Partido del Trabajo.