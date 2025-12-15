Gobierno tiene 22 extradiciones por firmar y aplica un manejo selectivo en casos ligados a la paz total

Las decisiones del Gobierno frente a solicitudes de extradición se han convertido en una pieza central de la estrategia para mantener activos los diálogos de la política de paz total. A través de suspensiones selectivas y aplazamientos en la firma de envíos ya avalados por la Corte Suprema de Justicia, el Ejecutivo busca preservar la interlocución con cabecillas de estructuras armadas ilegales, en un contexto marcado por presiones judiciales internas, solicitudes internacionales y cuestionamientos diplomáticos.
Hasta el 11 de diciembre, el despacho presidencial tenía pendientes 22 solicitudes de extradición que ya contaban con concepto favorable de la Corte Suprema, según informó El Tiempo.
Lea también: Corte Suprema avaló extradición de “Araña”, jefe de los Comandos de Frontera: ¿el presidente Petro lo enviará a Estados Unidos?