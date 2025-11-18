¿Por qué el Gobierno no informó la muerte de los menores en bombardeos confirmados por Medicina Legal? Esto dijo MinDefensa

El Gobierno reconoció que en cuatro operaciones militares —entre bombardeos y combates— murieron al menos 15 menores de edad reclutados por grupos armados ilegales, un hecho que generó cuestionamientos al revelarse que, según Medicina Legal, eran tres víctimas más de las que informó inicialmente el Ministerio de Defensa.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, explicó que las Fuerzas Militares eran conscientes de la probabilidad de que hubiera menores en los campamentos atacados, pero insistió en que actuaron bajo el principio de distinción del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Las dudas surgieron luego de que Medicina Legal confirmara la muerte de menores y, según congresistas y la Defensoría del Pueblo, también de niños de 11 y 13 años en una de las operaciones.