Gobierno quiere trasladar tres millones de usuarios a la Nueva EPS, pese a crisis en la entidad

¿No hay plata ni capacidad operativa en Nueva EPS? No importa. El gobierno Petro planea trasladar tres millones de usuarios hacia esa entidad aseguradora. La medida se presentaría por un borrador de decreto que revolcaría el método de afiliación a las EPS en los diferentes municipios del país. En total serían más de seis millones de pacientes afectados. En concreto, más de 3,1 millones de usuarios llegarían a la Nueva EPS, mientras que otros 289.262 pasarían a Savia Salud y 533.492 a Servicio Occidental de Salud. El decreto implicaría que, si una EPS tiene menos del 3% de afiliados en un municipio, puede quedar por fuera de operación en ese lugar, y los afiliados de la que quede serían trasladados a otra que sí supere el umbral.

La medida también cambiaría las reglas que definen cuáles entidades aseguradoras pueden operar en cada población. Para eso pondría un límite de cuántas pueden, según su tamaño, hacer presencia en los territorios; en muchos con pocos habitantes podría quedar solo una. La mayoría de los usuarios iría, entonces, a la Nueva EPS, que no tiene las capacidades para recibirlos. El Ministerio de Salud sería el encargado de asignar a los usuarios trasladados a la aseguradora habilitada, que sí o sí tiene que aceptarlos a pesar de que se encuentre en crisis como el caso de la Nueva EPS.

Tragedias con nombre propio: Kevin Acosta

La falta de capacidades de las EPS ya ha cobrando vidas. El pasado 13 de febrero, Kevin Acosta, de siete años y quien padecía de hemofilia A severa, murió en cuidados intensivos en el hospital La Misericordia de Bogotá, después de ser trasladado desde el Huila. La Nueva EPS no solo se habría demorado en autorizar el traslado del niño a la capital, sino que no le habría facilitado los medicamentos a tiempo. No los recibía desde el 12 de diciembre del año pasado en un tratamiento que, según el el director ejecutivo de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, Diego Gill, no podía interrumpirse. Lea también: Dura reacción de la defensora del Pueblo tras muerte de niño por falta de medicamentos ¿Qué dijo?

“Una emergencia humanitaria” en Nueva EPS

La semana pasada, la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Adifro) hizo un llamado urgente al gobierno Petro y a los entes de control ante el acelerado deterioro financiero de la Nueva EPS. Según cifras de la Contraloría, la deuda de esa EPS creció 198% entre diciembre de 2022 y marzo de 2025, al pasar de $5,42 billones a $21,37 billones. Este incremento vino con un deterioro patrimonial, que pasó de un saldo positivo de $485.209 millones en 2022 a un déficit de $6,25 billones en marzo de 2025. El ente de control calificó esta situación como una “inviabilidad estructural” al advertir que la aseguradora no cuenta con las condiciones financieras necesarias para garantizar su operación. Ante esto, Afidro señaló que este colapso va más allá de cifras contables y tiene consecuencias directas sobre la vida y la salud de los afiliados. Lea también: ¿Qué busca borrador de decreto que pretende trasladar 6,6 millones afiliados de EPS?

¿Qué dicen otras instituciones?

El procurador general Gregorio Eljach señaló que la propuesta de decreto del Gobierno “no contribuye para nada en resolver la crisis estructural y ya bastante antigua que acusa a esta entidad que es la que más afiliados tiene en Colombia y cuyo mal funcionamiento afecta la generalidad del sistema de salud como lo tenemos vigente hoy día” y agregó que las EPS en general están “en una situación bastante precaria desde el punto de vista financiero y fiscal”. Según reveló la defensora del Pueblo, Iris Marín, el pasado 9 de febrero, en entrevista con Noticias RCN, de más de 500.000 tutelas destinadas a la Nueva EPS, hay más de 120.000 que siguen en el correo de la entidad sin abrir. Es decir, no han sido revisadas ni leídas por alguien.