Gobierno de De la Espriella llevará a Estados Unidos denuncias por presuntos pactos entre Danilo Rueda y el Clan del Golfo

El escándalo por los supuestos beneficios ofrecidos desde el gobierno de Gustavo Petro al Clan del Golfo escaló este viernes a un nuevo nivel. El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, confirmó que la administración de Abelardo de la Espriella acudirá a la justicia de Estados Unidos para que investigue las denuncias sobre presuntos compromisos adquiridos con esa organización criminal durante los primeros meses de la política de Paz Total.
La decisión se conoce una semana después de que una investigación periodística revelara audios en los que el entonces alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, conversa con alias Jerónimo, uno de los jefes políticos del Clan del Golfo, sobre eventuales medidas para disminuir la presión de la Fuerza Pública contra esa estructura armada.
En contexto: De la Espriella ordenó investigar presuntos beneficios al Clan del Golfo y llevarlos ante justicia de EE. UU.
Restrepo explicó que la administración entrante ya radicó una solicitud formal ante la Fiscalía General de la Nación para que esclarezca los hechos y ahora dará el siguiente paso ante las autoridades estadounidenses, al considerar que las denuncias podrían involucrar delitos relacionados con recursos provenientes del narcotráfico.
Según el vicepresidente electo, existen elementos que obligan a poner la información en conocimiento del Departamento de Justicia de Estados Unidos, pues, de comprobarse los hechos, podrían existir operaciones ligadas al lavado de activos o a recursos ilícitos derivados de actividades de la mafia, asuntos que también son de interés para las autoridades norteamericanas.
“Porque en el fondo, detrás de eso puede haber recursos de la mafia. Entonces hay que poner de presente esa información ante quienes, entre otras, además, han estado detrás del tema de narcotráfico. Y porque eso eventualmente puede dar lugar a una investigación por recursos ilícitos, es decir, por blanqueamiento de dinero”, indicó.