Gobierno tumbó norma que hace 11 años suspendió fumigación con glifosato: ¿Vuelve la aspersión?

El gobierno de Abelardo De la Espriella derogó ayer la norma que desde 2015 suspendía el uso de glifosato mediante aspersión aérea para la erradicación de cultivos ilícitos. Fue una decisión del Consejo Nacional de Estupefacientes; sin embargo, esto no significa que las fumigaciones vuelvan inmediatamente.
La norma derogada, la Resolución 6 de 2015, había ordenado suspender el uso del glifosato para las operaciones de erradicación mediante aspersión aérea, después de que la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) clasificara el herbicida como “probablemente carcinogénico para los seres humanos”.
Lo que se ha propuesto, hasta ahora, es no volver al glifosato, sino a un “bioherbicida”, para respetar las decisiones de la Corte Constitucional.
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Según reveló Cambio, el Consejo Nacional de Estupefacientes estaría trabajando en implementar el glufosinato de amonio. Para eso estaría trabajando en un plan piloto. Si se aprueba, una ampliación general requerirá aprobación del Consejo Nacional de Estupefacientes.
El glufosinato de amonio es un herbicida considerado de clase II para la Organización Mundial de la Salud, es decir “moderadamente peligroso”. Mientras tanto, el glifosato es clase III, “ligeramente peligroso”, una categoría que esa entidad internacional considera de mayor riesgo.
El Gobierno, entonces, no tendrá que lidiar solamente con esa explicación, sino con las diferentes trabas que ha puesto la Corte Constitucional para la reanudación de la fumigación aérea con glifosato. Porque sí ha vuelto a utilizarse de manera manual.