Así es como la familia del gobernador del Caquetá ha sido víctima de disidencias: lanzan alerta tras ataque a finca de su esposa

El gobernador denunció que seis hombres armados, presuntamente de las disidencias de las Farc, destruyeron la finca paterna de su esposa en Caquetá y robaron más de 400 reses.

    El gobernador había denunciado en varias ocasiones sobre amenazas de extorsión y violencia en su departamento: imagen: redes sociales, Facebook, Luis Ruiz.
El Colombiano
hace 7 horas
bookmark

La familia del gobernador del Caquetá, Luis Francisco Ruiz, se pronunció tras el ataque armado ocurrido en una finca de propiedad de su esposa, ubicada en la vereda El Rubí, entre el municipio de El Paujil y Cartagena del Chairá, en Caquetá.

Sus allegados se pronunciaron tras el ataque y expresaron su rechazo a lo ocurrido. Manifestaron que se trata de un hecho doloroso que altera la tranquilidad del departamento y solicitaron a las autoridades avanzar con celeridad en las investigaciones para dar con los responsables.

De acuerdo con el gobernador, los hombres llegaron hacia las cinco de la mañana, sacaron a los ocupantes de sus camas y los obligaron a arrear el ganado, que luego fue robado en su totalidad. “Se llevaron el fruto de más de cuarenta años de trabajo de esa familia y destruyeron las instalaciones con explosivos”, afirmó.

De acuerdo con fuentes de la Fuerza Pública, aún se investiga si el atentado fue cometido por un grupo armado o por delincuencia común. Sin embargo, el mandatario no tiene dudas de que fueron las disidencias y señala directamente a Urías Perdomo y alias ‘Albeiro Ramírez’.

De igual manera, las autoridades mantienen presencia en la zona para evaluar los daños y avanzar en la investigación que permita identificar a los responsables, mientras que la familia del gobernador reiteró su llamado a la unidad y a la no violencia.

Caquetá ha sido históricamente uno de los epicentros del conflicto armado en Colombia, y en lo corrido de 2025 se han registrado múltiples ataques contra la Fuerza Pública, secuestros y acciones violentas contra comunidades rurales. La situación ha generado alarma entre los habitantes, quienes reclaman mayor atención del Gobierno Nacional y medidas urgentes de seguridad.

