Para el 2 de septiembre quedó indagatoria a Gloria Arizabaleta por maniobras para suspender a Petro

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia fijó para el próximo miércoles 2 de septiembre la diligencia de indagatoria de la excongresista Gloria Arizabaleta, investigada por los presuntos delitos de concusión, cohecho, tráfico de influencias y otros hechos relacionados con el caso del auto judicial que buscó suspender del cargo al presidente Gustavo Petro.

La diligencia hace parte del proceso que adelanta el alto tribunal para establecer la eventual responsabilidad de la exparlamentaria en una presunta maniobra que dio origen al controvertido auto con el que se intentó apartar temporalmente del cargo al jefe de Estado.

Con la programación de la indagatoria, Arizabaleta deberá comparecer ante los magistrados de la Corte para ejercer su derecho a la defensa y responder por los hechos que son materia de investigación.

El caso se remonta al pasado 10 de junio, cuando se conoció un auto firmado desde el despacho de la entonces representante, mediante el cual ordenaba la suspensión del presidente Petro en una investigación por una posible participación indebida en política.

Sin embargo, la decisión generó controversia porque la Comisión de Acusaciones no tiene competencia constitucional para suspender directamente al jefe de Estado.

En Colombia, cualquier acusación contra un jefe de Estado debe ser estudiada por la Cámara de Representantes en pleno y, de ser aprobada, pasar al Senado, que es la instancia encargada de adelantar el juicio político correspondiente.

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La orden emitida por Arizabaleta no tuvo efectos sobre la permanencia de Gustavo Petro en la Casa de Nariño porque carecía de respaldo legal.