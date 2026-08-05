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Para el 2 de septiembre quedó indagatoria a Gloria Arizabaleta por maniobras para suspender a Petro

Deberá responder por los delitos de concusión, prevaricato por acción, tráfico de influencias y revelación de secreto.

  • Gloria Arizabaleta, exrepresentante a la Cámara. Foto: redes sociales
    Gloria Arizabaleta, exrepresentante a la Cámara. Foto: redes sociales
  • Para el 2 de septiembre quedó indagatoria a Gloria Arizabaleta por maniobras para suspender a Petro
El Colombiano
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hace 3 horas
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La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia fijó para el próximo miércoles 2 de septiembre la diligencia de indagatoria de la excongresista Gloria Arizabaleta, investigada por los presuntos delitos de concusión, cohecho, tráfico de influencias y otros hechos relacionados con el caso del auto judicial que buscó suspender del cargo al presidente Gustavo Petro.

La diligencia hace parte del proceso que adelanta el alto tribunal para establecer la eventual responsabilidad de la exparlamentaria en una presunta maniobra que dio origen al controvertido auto con el que se intentó apartar temporalmente del cargo al jefe de Estado.

Con la programación de la indagatoria, Arizabaleta deberá comparecer ante los magistrados de la Corte para ejercer su derecho a la defensa y responder por los hechos que son materia de investigación.

El caso se remonta al pasado 10 de junio, cuando se conoció un auto firmado desde el despacho de la entonces representante, mediante el cual ordenaba la suspensión del presidente Petro en una investigación por una posible participación indebida en política.

Sin embargo, la decisión generó controversia porque la Comisión de Acusaciones no tiene competencia constitucional para suspender directamente al jefe de Estado.

En Colombia, cualquier acusación contra un jefe de Estado debe ser estudiada por la Cámara de Representantes en pleno y, de ser aprobada, pasar al Senado, que es la instancia encargada de adelantar el juicio político correspondiente.

Conozca: Representante de la Comisión de Acusación firmó suspensión de Petro hasta el 21 de junio: ¿quería darle vía libre para hacer campaña?

La orden emitida por Arizabaleta no tuvo efectos sobre la permanencia de Gustavo Petro en la Casa de Nariño porque carecía de respaldo legal.

Para el 2 de septiembre quedó indagatoria a Gloria Arizabaleta por maniobras para suspender a Petro

Corte indaga posibles presiones y actuaciones irregulares

Dentro de la investigación, la Corte aseguró que cuenta con declaraciones y elementos de prueba que apuntarían a posibles “presiones burocráticas que llegaron a convertirse en extorsión” por parte de la excongresista.

La propuesta de suspender al mandatario generó fuertes críticas en su momento, especialmente porque ocurrió durante el periodo previo a las elecciones presidenciales y porque el documento fue interpretado inicialmente como una orden de aplicación inmediata contra el presidente.

Lea más: Procuraduría suspende a Gloria Arizabaleta, representante que ordenó suspensión de Petro

Además de la investigación penal que ahora adelanta la Corte Suprema, Arizabaleta ya había sido objeto de una actuación disciplinaria por parte de la Procuraduría, que la suspendió temporalmente mientras avanzaban las indagaciones relacionadas con la decisión que adoptó desde la Comisión de Acusaciones.

Aunque actualmente la exrepresentante no ocupa una curul en el Congreso, el alto tribunal mantiene competencia sobre el caso debido a que los hechos investigados ocurrieron cuando ella tenía fuero constitucional como congresista.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué es una indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia?
¿De qué delitos está siendo investigada Gloria Arizabaleta?
La excongresista es investigada por los presuntos delitos de concusión, cohecho, tráfico de influencias y otros hechos relacionados con el auto judicial que buscó suspender del cargo al presidente Gustavo Petro. La Corte aún adelanta la investigación y no existe una decisión definitiva sobre su responsabilidad.
¿Quién tiene la facultad de suspender a un presidente de Colombia?
Según la información conocida en este caso, una decisión de ese tipo no puede ser adoptada por la Comisión de Acusaciones de manera unilateral. Las acusaciones contra un presidente deben surtir el trámite constitucional correspondiente ante la Cámara de Representantes y, de ser aprobadas, pasar al Senado para un eventual juicio político.

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