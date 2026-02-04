x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Colegios Marymount y Gimnasio Campestre de Bogotá se fusionan y se convertirán en una institución mixta, ¿todo por la baja natalidad?

Dos de los colegios más importantes de la capital anunciaron su integración a una institución mixta. La fusión, aunque será gradual, tomó por sorpresa a sus comunidades. Así será el proceso que llevarán a cabo para convertirse en el Gimnasio Marymount Campestre.

  • Edificio El Roble, una de las estructuras emblemáticas del colegio Marymount Bogotá. FOTO: Cortesía Marymount Bogotá
    Edificio El Roble, una de las estructuras emblemáticas del colegio Marymount Bogotá. FOTO: Cortesía Marymount Bogotá
El Colombiano
El Colombiano
hace 5 horas
bookmark

La noticia tomó por sorpresa a muchos, incluso a los integrantes de las asociaciones de padres de las dos instituciones. En un comunicado publicado este miércoles a sus comunidades, los colegios Marymount y Gimnasio Campestre, dos de los más importantes de la capital, anunciaron su fusión.

“En un hecho histórico para la educación privada en Colombia, el Gimnasio Campestre y el Colegio Marymount anunciaron la integración de sus proyectos educativos para dar origen al Gimnasio Marymount Campestre, una nueva institución que reúne lo mejor de dos referentes con décadas de trayectoria, identidad y liderazgo educativo en el país”, se lee en el comunicado conjunto conocido este 4 de febrero.

Lea aquí: La inteligencia artificial en el aula: ¿mejora el aprendizaje o afecta el pensamiento crítico?

La decisión, señalaron, fue tomada por el Consejo Directivo de la Fundación Gimnasio Campestre y la Junta de Directores de la Fundación Nuevo Marymount “tras un proceso riguroso de análisis y planeación conjunta”, para fortalecer su propuesta formativa “frente a los desafíos educativos del siglo XXI”.

La fusión prevé entonces una nueva institución mixta, que responde a “motivaciones educativas y da lugar a un modelo formativo de hombres y mujeres innovador y único, que articula enfoques complementarios, equipos académicos y buenas prácticas, con el objetivo de ofrecer una alternativa educativa sólida, pertinente y de alta calidad”.

La puesta en marcha del nuevo Gimnasio Marymount Campestre, anunciaron, se hará por etapas, comenzando este mismo año y llegando a su integración definitiva en 2029.

El proceso comenzará entonces en agosto, cuando inicie el año académico 2026-2027, durante el cual, advirtieron, no se presentarán cambios en la operación de ambos colegios.

La integración gradual iniciará en el año académico 2027-2028 y se completará en agosto de 2029, cuando se consolide la idea de un solo colegio.

Siga leyendo: Los motivos detrás del cierre de 16 colegios en Medellín en los últimos tres años

La persona a cargo de este proceso y quien será el director de la institución naciente será Juan Antonio Casas Pardo, quien, según el comunicado, ha trabajado durante más de un año en el diseño y desarrollo de la integración de las instituciones. Sin embargo, por ahora cada colegio “mantendrá a su respectivo rector, así como a sus equipos directivos y docentes”.

“Esta integración honra la historia y la identidad de ambos colegios, al tiempo que abre una nueva etapa de innovación educativa con visión de largo plazo”, aseguró el director designado sobre la fusión de las instituciones.

La inesperada decisión estaría en línea con el panorama actual de las instituciones educativas del país, que están atravesando una crisis debido a la disminución de los estudiantes que ingresan a las aulas.

Según cifras de la Asociación de Colegios Privados de Colombia, Acopricol, cerca de 800 instituciones educativas han cerrado sus puertas en el país desde 2020, de las cuales 35 corresponden a Bogotá, solo en 2025. La razón: la disminución en la tasa de natalidad que reduce el ingreso de nuevos alumnos al sistema.

Así mismo, hace pocos días este diario publicó que, solo en Medellín nueve colegios, tres escuelas, tres jardines infantiles y una institución educativa para adultos han cerrado desde 2023. Aunque 14 de estos cierres se materializaron entre 2023 y 2025, actualmente hay dos procesos formales en curso para el cese de operaciones en este año.

Le puede interesar: Homeschooling en Colombia: qué revela el nuevo informe de la UNESCO y por qué exige regulación

Temas recomendados

Educación
Calidad de la educación
Educación primaria
Educación secundaria
Estudiantes
Crisis
colegios
niños
niñas
Colombia
Bogotá
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida