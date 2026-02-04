Colegios Marymount y Gimnasio Campestre de Bogotá se fusionan y se convertirán en una institución mixta, ¿todo por la baja natalidad?

La noticia tomó por sorpresa a muchos, incluso a los integrantes de las asociaciones de padres de las dos instituciones. En un comunicado publicado este miércoles a sus comunidades, los colegios Marymount y Gimnasio Campestre, dos de los más importantes de la capital, anunciaron su fusión.
“En un hecho histórico para la educación privada en Colombia, el Gimnasio Campestre y el Colegio Marymount anunciaron la integración de sus proyectos educativos para dar origen al Gimnasio Marymount Campestre, una nueva institución que reúne lo mejor de dos referentes con décadas de trayectoria, identidad y liderazgo educativo en el país”, se lee en el comunicado conjunto conocido este 4 de febrero.
La decisión, señalaron, fue tomada por el Consejo Directivo de la Fundación Gimnasio Campestre y la Junta de Directores de la Fundación Nuevo Marymount “tras un proceso riguroso de análisis y planeación conjunta”, para fortalecer su propuesta formativa “frente a los desafíos educativos del siglo XXI”.