Fuertes lluvias en Bogotá colapsan la Autopista Norte: inundaciones afectan la movilidad

Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas en Bogotá han generado serias afectaciones en la movilidad, especialmente en el norte de la ciudad, donde la Autopista Norte presenta inundaciones en varios de sus tramos más transitados. Durante la jornada de este martes 14 de abril, conductores han reportado retrasos significativos debido a la acumulación de agua sobre la calzada.
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De acuerdo con las autoridades de tránsito, los puntos más críticos se concentran en la Autopista Norte con calle 170, en sentido sur-norte, y en la Autopista Norte con calle 209, donde incluso se presentó el desbordamiento de un canal de agua. Estas condiciones han obligado a los vehículos a reducir la velocidad, generando congestión en uno de los principales corredores viales de la capital.