¿El “robo del siglo” 2.0? Frustraron millonario robo al Banco de la República en Santa Marta: hay cuatro capturados

Un intento de robo a la sede del Banco de la República en Santa Marta fue frustrado la noche de este miércoles 1 de octubre por la Policía Nacional, en un operativo que terminó con la captura de cuatro hombres. Los señalados habrían simulado ser empleados de una reconocida empresa de transporte de valores para ingresar al edificio, ubicado en pleno centro de la capital del Magdalena. De acuerdo con la información preliminar, los sospechosos utilizaron uniformes falsos y un vehículo acondicionado con logos y características de un carro de seguridad privada, con el fin de acceder a las zonas restringidas de la entidad. Sin embargo, su presencia generó sospechas entre funcionarios del banco, quienes alertaron a las autoridades antes de que se registrara la extracción de recursos.

El operativo desplegado por la Policía generó tensión en el sector, donde decenas de ciudadanos se aglomeraron para observar lo ocurrido y grabar videos que rápidamente circularon en redes sociales. Tras varios minutos de incertidumbre, los uniformados lograron reducir a los presuntos asaltantes sin que se presentaran heridos ni afectaciones a la infraestructura. Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para su judicialización. Por ahora, se investiga si hacen parte de una estructura criminal organizada y cómo obtuvieron los uniformes y el vehículo utilizado en el frustrado atraco. El Banco de la República confirmó que no hubo pérdidas materiales ni interrupción en sus operaciones. Las autoridades resaltaron la importancia de la reacción de los trabajadores del banco, cuya alerta temprana evitó que el plan avanzara y permitió montar un cerco oportuno. Según los primeros reportes, los cuatro detenidos habrían intentado atrincherarse dentro del edificio mientras se desplegaba el dispositivo policial, lo que generó momentos de tensión tanto al interior como en los alrededores de la sede. No obstante, el operativo se resolvió sin necesidad de accionar armas de fuego, lo que fue destacado por la Policía Metropolitana de Santa Marta como un logro en materia de control y respuesta.