Responde empresario de buses que transportaron personas en elecciones en la frontera con Venezuela, ¿en qué van las investigaciones?

En medio de las investigaciones por el intento de ingreso masivo de personas desde Venezuela durante la jornada electoral del 8 de marzo, las autoridades pusieron bajo la lupa a la empresa de transporte Transoriental S.A., cuyos buses fueron vistos estacionados en el lado colombiano de la frontera.
Imágenes difundidas en redes sociales y analizadas por el diario El Tiempo, a través de su Unidad Investigativa, muestran varios vehículos de la compañía esperando en cercanías del paso irregular por el sector de Santa Cecilia, en Cúcuta, justo cuando más de 2.400 personas intentaban cruzar el río desde Venezuela en planchones.
De acuerdo con la información conocida hasta el momento, alrededor de 60 buses estaban dispuestos para transportar a las personas una vez lograran ingresar al país.