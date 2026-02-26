¿Respuesta a Petro? Registraduría entregará en custodia código fuente electoral

El registrador nacional Hernán Penagos presentó al procurador Gregorio Eljach el código fuente para las elecciones. Esto corresponde al conjunto de instrucciones, en lenguaje de programación, que permiten el funcionamiento del software utilizado en procesos electorales como el preconteo, el escrutinio o la digitalización de los formularios. “Es ‘la receta’, la solución informática o el software: es todo el conjunto de instrucciones de programación que nos permite decir qué es lo que va a salir una vez se escriban los datos. El código fuente dice cómo se va a ejecutar el programa y qué va a hacer”, explicó a este diario Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE).

Garantías para la no modificación del código fuente

El registrador Penagos dio a conocer que, en presencia de las organizaciones políticas, los auditores, los órganos de control y la observación internacional se congelarán los códigos fuente de dichos sistemas. Esto ocurrirá a principios de la próxima semana. “En presencia de todos se va a expedir un código hash que se entregará a todas las organizaciones políticas y observadores para que el 8 de marzo, una vez inicie el preconteo, escrutinio, consolidación y divulgación de resultados, se inicien nuevamente esos softwares con los códigos fuente que no pueden haber sido vulnerados. Es decir, deberán tener los mismos códigos hash que se entregarán el próximo lunes, cuando serán congelados. Lo anterior garantiza la fiabilidad y seguridad de esos softwares”, sostuvo. Amplíe la noticia: ¿Por qué resurgen las dudas sobre la salud mental y física de Petro? El jefe de la Registraduría también informó que, como una medida adicional de transparencia e integridad del proceso electoral, este código fuente será entregado en custodia al procurador general Eljach.

Es decir, no hay acceso completo al código para los partidos y organizaciones por los riesgos electorales que eso implicaría, ahí se procesan todos los datos. No obstante, la Registraduría se los presentó a partidos y observadores para que lo revisen y adviertan fallas, sin pleno acceso, lo cual critica Petro. Ahora bien, tanto Penagos como el gerente de informática del ente electoral, Hoslander Sáenz Barrera, le entregaron a Eljach detalles de la funcionalidad de los softwares de preconteo y escrutinio, además de las medidas y controles de seguridad con las que cuentan estos sistemas de información. Lea también: Factcheck: las afirmaciones falsas e imprecisas de Petro sobre el software electoral

¿Los partidos pueden modificar el software electoral?

De acuerdo con la Registraduría, el código fuente está a disposición de los partidos para que, de manera detallada y profunda, analicen, revisen y adviertan cualquier tipo de falla o vulnerabilidad. Según el gerente de informática de la Registraduría, aunque el código está a disposición de los partidos, eso no implica que lo puedan modificar o alterar, en la medida en que la labor de los externos es verificar su correcto funcionamiento. “Nadie puede alterarlo por cuanto tiene unos sistemas de seguridad que permiten que usted lo pueda ver y leer, mas no modificar ni alterar”, señaló. Lea también: Petro cuestiona y Registraduría responde: ¿Qué es el código fuente y por qué está en el centro del debate electoral?

¿Cuáles fueron los cuestionamientos de Petro al código fuente?

La movida de la Registraduría se ve como una respuesta a Petro, que aseguró en días pasados que más allá de la presentación es necesario que se entregue “completamente el código a auditores independientes y veedores ciudadanos: “Se trata de que se entregue el código fuente completo a los expertos puestos por los partidos, para que lo examinen a fondo. Se llama auditoría tecnológica. Y se trata no del software final como dijeron equivocadamente, que solo hace la suma de departamentos, sino del software que cuenta de la mesa al puesto y los puestos municipales”, señaló el primer mandatario.

