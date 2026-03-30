Más de 16 años de condena a exfuncionario por corrupción en la UNGRD: ¿de quién se trata?

El escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) se hizo mediático por los nombres de reconocidos y curtidos políticos involucrados. Sin embargo, más allá de esas figuras, el caso se extendió a otros niveles y cargos menos visibles. Es el caso de Francisco Javier Estupiñán Bravo, exgerente de ventas de la Corporación Mixta Integral Yapurutú, quien fue condenado por su papel en este entramado.
Un juez penal de Bogotá lo sentenció a 16 años, 7 meses y 6 días de prisión, tras encontrarlo responsable de participar en el direccionamiento irregular de contratos en la UNGRD.