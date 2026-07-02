Capturan a tres personas que habrían golpeado y lanzado de un segundo piso a un adulto mayor en Medellín

En un operativo entre investigadores de la Sijín de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Alcaldía de Medellín, se logró la captura de tres personas señaladas como las presuntas responsables del homicidio de un hombre de 64 años. El crimen ocurrió el pasado 25 de marzo en el barrio Antonio Nariño de la Comuna 13.

Según las investigaciones judiciales, la víctima fue intimidada y agredida físicamente por los hoy procesados, quienes pretendían obligarla a desalojar su vivienda debido a una disputa relacionada con los linderos del inmueble.

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El material probatorio indica que el adulto mayor fue golpeado y posteriormente arrojado desde el segundo piso de la edificación, impacto que le causó la muerte. Labores de policía judicial y testimonios de testigos resultaron clave para la identificación y ubicación de los sospechosos.

Entre los detenidos se encuentra un joven de 22 años conocido con el alias de ‘el Flaco’, sindicado como el autor principal del crimen.