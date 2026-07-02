El regreso de Mariana Pajón a competencias comienza en el Nacional de pista en Cali

Mariana Pajón vuelve a ponerse un dorsal. Siete meses después de dar a luz a su hijo Théo Pelluard, la bicampeona olímpica regresará oficialmente a la alta competencia, aunque por lo pronto lo hará lejos de las rampas del BMX y en un escenario que tampoco le resulta desconocido: el velódromo Alcides Nieto Patiño de Cali, sede desde este jueves del Campeonato Nacional de ciclismo de pista.

La antioqueña, de 34 años y 18 veces campeona mundial de bicicrós, ya había anticipado en conversación con EL COLOMBIANO que la pista se había convertido en una alternativa real dentro de su preparación con la mira puesta en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles-2028.

“La pista es algo que sí, que de verdad me emociona bastante, me motiva, me da una opción que se me abre por ahí. El BMX sigue siendo mi amor, mi pasión, entonces obviamente no lo dejaré. Vamos a ver cuando vuelva a reconstruirme, cuando esté al 100 %, cómo me siento en las disciplinas e ir tomando decisiones”, comentó en abril pasado.

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Ya instalada en Cali, Pajón ratificó que esta nueva experiencia responde tanto a una búsqueda deportiva como a un cambio de motivación. “Muy bien, feliz de estar acá en Cali, otra vez, acá en el velódromo con el equipo. La pista hace parte de mi entrenamiento, de mis bases. Entonces ahora sí me dio por querer cambiar, tener una nueva motivación, un nuevo ambiente y aquí estamos. Los bicicrosistas somos buenos para arrancar, potentes, y hace parte, obviamente, de nuestra preparación también para el BMX, entonces es perfecto”, expresó la corredora, quien no es ajena al óvalo caleño, donde conquistó la medalla de oro en la velocidad por equipos durante los Juegos Bolivarianos de 2017.

Su regreso también despertó la admiración de una de las nuevas figuras de la pista colombiana y mundial, la antioqueña Stefany Cuadrado, quien compartirá equipo con Pajón en la prueba de velocidad por equipos.

“Este fin de semana será muy especial y único: competiré junto a Mariana Pajón. La vi por televisión y me erizaba con sus triunfos. Años después pasé a ser parte de su proyecto 10 de 10 de la Fundación Mariana Pajón y la Fundación Fraternidad Medellín y ahora tendré el honor, privilegio y felicidad de estar en un Campeonato Nacional de pista junto a ella. Que nadie me pellizque”, escribió Cuadrado en sus redes sociales.

Mariana respondió con el mismo entusiasmo: “Stefa, ¡el orgullo es mío al compartir equipo contigo! Gracias por todo y, sobre todo, por inspirarme en esta nueva etapa. ¡Vamossss!”.