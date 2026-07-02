El penalista Iván Cancino, amigo personal de Abelardo de la Espriella, sería el nuevo ministro de Justicia

El abogado penalista Iván Cancino, quien fue una de las voces más visibles de respaldo durante la campaña de Abelardo de la Espriella, sería el nuevo ministro de Justicia y del Derecho en el gobierno entrante. Este medio conoció, de fuentes cercanas al penalista, que su nombramiento se anunciará en las próximas horas. Entre los principales desafíos de esta cartera está la materialización de las propuestas de justicia anunciadas por el presidente electo durante la campaña, como la construcción de 10 megacárceles, un proyecto cuya viabilidad ha generado debate. Su nombre no es nuevo en la opinión pública. Ejerciendo su profesión como litigante, Cancino cuenta con más de dos décadas de trayectoria. A lo largo de su carrera, se ha destacado por asumir la defensa de políticos, empresarios y altos funcionarios en varios de los procesos más mediáticos del país, especialmente en casos de corrupción, contratación estatal y delitos contra la administración pública.

Entre sus expedientes más recientes y que generan polémica está la defensa de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República de Colombia (Dapre), investigado por el escándalo de la UNGRD, y la del abogado Diego Cadena, procesado por la presunta manipulación de testigos en el caso del expresidente Álvaro Uribe. En ambos escenarios, Cancino ha defendido firmemente la inocencia de sus clientes frente a las actuaciones de la Fiscalía. Además de su experiencia con excongresistas y gobernadores, combina el litigio con la docencia universitaria y el debate público en medios y redes sociales. Respaldó abiertamente a Abelardo durante la campaña en redes sociales. Justamente, ahora que su cuenta en X ya no aparece, eso hizo que se rodara la voz sobre su entrada al Ministerio de Justicia.

Los nombres ya confirmados

A pocas semanas de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, programada para el próximo 7 de agosto, el panorama de su gabinete se va despejando cada vez más. Aunque la expectativa se mantiene sobre la mayoría de las carteras, que siguen bajo evaluación o en el tradicional “sonajero” de los analistas, el nuevo mandatario ya ha oficializado a los líderes de dos ministerios clave para el arranque de su administración: Interior y Hacienda. El primer nombramiento en conocerse fue el de Rodrigo Lara Restrepo, quien asumirá el Ministerio del Interior. Al hacer el anuncio, el “Tigre” destacó el talante de Lara Restrepo como un “zar anticorrupción” y enfatizó que bajo su gestión se acabarán los pactos ocultos y el uso indebido del poder. El nuevo ministro, un abogado de 51 años e hijo del asesinado jefe de la cartera de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, cuenta con un amplio recorrido legislativo tras haber sido representante a la Cámara y senador. Pocos días después se confirmó que el economista Miguel Gómez Martínez estará al frente del Ministerio de Hacienda, con la misión prioritaria de recuperar la confianza institucional, defender los recursos públicos y organizar las finanzas del país tras el paso del gobierno Petro.