Falleció conductor que atropelló a 17 personas en medio de celebraciones en México por clasificación en el Mundial

Roberto Arellano Acevedo, el conductor que atropelló a un grupo de personas durante los festejos por el desempeño de la selección mexicana en el Mundial 2026, falleció tras permanecer casi una semana hospitalizado en estado crítico.

El deceso se produjo en el Hospital Juan María de Salvatierra, en Baja California Sur, donde ingresó bajo pronóstico reservado debido a la gravedad de las heridas sufridas durante un linchamiento.

La tragedia ocurrió la noche del 24 de junio en el bulevar Lázaro Cárdenas de Cabo San Lucas, mientras cientos de aficionados celebraban la victoria de México sobre República Checa. De acuerdo con reportes policiales y testimonios, la multitud rodeó el vehículo Volkswagen negro de Arellano y comenzó a sacudirlo y zarandearlo violentamente.

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Esta acción al parecer habría provocado una crisis nerviosa o ataque de pánico en el conductor, quien en su intento por escapar, aceleró abruptamente y embistió directamente a la masa de gente, dejando un saldo de al menos 17 personas heridas.