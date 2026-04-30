¿Qué se pondrá a hacer la vicepresidenta Francia Márquez una vez termine el Gobierno?

La vicepresidenta Francia Márquez Mina, que presentó en Cali la Política Pública para el Desarrollo Integral del Pacífico, dijo que una vez termine el mandato del presidente Petro ella regresa al activismo. “Hoy una hija de este territorio, donde tengo el sombrío sembrado, les entrega una semilla que me tocó arar para sembrarla, pero la logré sembrar. Depende de ustedes, porque yo ya me voy del gobierno, vuelvo al activismo”, dijo Márquez. La vicepresidenta hizo la afirmación en Cali al presentar una nueva política pública destinada al desarrollo integral de la región Pacífica, la cual cuenta con una inversión inicial superior a los 12 billones de pesos.

Lea también: El disgusto de Francia Márquez con Petro y su salida del MinIgualdad: “Me sentí muy triste y dolida” Márquez aseguró que su paso por el Gobierno ha estado marcado por dificultades profundas. En un discurso enfocado en la región del Pacífico, la alta funcionaria defendió los avances de su gestión. “Este trabajo no ha sido fácil, ha sido una tarea que ha que nos ha permitido caminar con el corazón tranquilo. Ha sido una tarea dolorosa, ha sido una tarea a contrapelo, porque, como ya lo he dicho, el racismo estructural ha estado presente, incluso en nuestro gobierno”, dijo la funcionaria. Uno de los hitos más relevantes, según Márquez, es que por primera vez un documento CONPES reconoce explícitamente “el racismo estructural como un problema del Estado colombiano”, lo que implica responsabilidades concretas para su superación. Entérese: Colombia abre ruta directa con África: así será el comercio entre Cartagena y Ghana por 16 millones de dólares En términos de inversión, el plan contempla recursos por 12,3 billones de pesos, con una proyección de movilizar hasta 60,9 billones en la próxima década mediante alianzas territoriales y proyectos estratégicos. Además, la Vicepresidencia dijo que gestionó más de 2,4 billones de pesos en iniciativas de educación, infraestructura y desarrollo territorial durante su gestión. En su mensaje final, Márquez hizo un llamado a líderes políticos, comunidades y al Congreso a garantizar la continuidad de las políticas y la asignación de recursos necesarios. “Depende de ustedes que estas semillas den los frutos que nuestro pueblo espera”, afirmó.

”El Estado es racista”