Fiscalía amplía acusación contra Nicolás Petro y lo acusa de otros dos delitos: peculado por apropiación y falso testimonio

La Fiscalía General de la Nación decidió ampliar el alcance de la imputación contra Nicolás Petro Burgos al incluir dos nuevos delitos: peculado por apropiación y falso testimonio.
La decisión fue adoptada por la fiscal del caso, Lucy Laborde, tras el aplazamiento de la audiencia en Barranquilla, en la que el ente acusador ya había anunciado cargos por interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y tráfico de influencias.
La nueva imputación está relacionada con hechos de presunta corrupción cuando el hijo mayor del presidente Gustavo Petro era diputado por el departamento de Atlántico. Sobre los nuevos cargos, se espera que la Fiscalía amplíe detalles en la audiencia que se celebrará el próximo 8 de noviembre ante un juez de la ciudad de Barranquilla.