Fiscalía negó aplazamiento de indagatoria a Álvaro Uribe: será el 24 de julio

El expresidente Álvaro Uribe dio a conocer en su cuenta de X que la Fiscalía negó la petición hecha por la Procuraduría de que se aplazara la indagatoria a la que ha sido citado el político antioqueño en el marco de las investigaciones por las masacres del Aro, La Granja y el crimen de Jesús María Valle.
“Sigue el abuso de la Fiscalía (...) La solicitud de la Procuraduría advierte que no han practicado pruebas esenciales que la misma Fiscalía decretó. En la respuesta, la Fiscalía aduce que tiene elementos suficientes para inferir que yo puedo ser autor o partícipe de los delitos de lesa humanidad”, afirmó el exsenador Uribe en la red social.