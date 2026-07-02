Fiscalía negó aplazamiento de indagatoria a Álvaro Uribe: será el 24 de julio

El expresidente Álvaro Uribe dio a conocer en su cuenta de X que la Fiscalía negó la petición hecha por la Procuraduría de que se aplazara la indagatoria a la que ha sido citado el político antioqueño en el marco de las investigaciones por las masacres del Aro, La Granja y el crimen de Jesús María Valle. “Sigue el abuso de la Fiscalía (...) La solicitud de la Procuraduría advierte que no han practicado pruebas esenciales que la misma Fiscalía decretó. En la respuesta, la Fiscalía aduce que tiene elementos suficientes para inferir que yo puedo ser autor o partícipe de los delitos de lesa humanidad”, afirmó el exsenador Uribe en la red social.

Hay que recordar que el exmandatario ha sido citado por el ente acusador para que rinda indagatoria el próximo 24 de julio. Lea también: Expresidente Uribe confirma fecha de indagatoria, será el 24 de julio: “esto es un atropello” En otra parte del mensaje, Uribe, como lo ha dicho en otros momentos, insistió en que “detrás de esto está el compromiso de la Fiscalía con Iván Velásquez, con la JEP, con Cepeda y con Petro, a quien quieren entregar el trofeo de dejarme preso y llevarme a la cárcel por el resto de mi vida”. Agregó que ese proceso comenzó en 1998. “El carácter político lo ratificó el llamado a Indagatoria tres días antes de las elecciones, para ayudar a Cepeda en la convicción de que él ganaría las elecciones como lo expresa el comentario general de quienes trabajan en la Fiscalía. En el régimen que termina Cepeda se puede burlar impunemente de la ley, ya anuncia subversión al Presidente Electo”. El exmandatario agregó: “en mi caso desconozco derechos fundamentales para condenarme. El fallo de tutela, a diferencia de la explicación de la Fiscalía, solamente ordenaba informar sobre el avance de la investigación, no era un apremio para llevarme a indagatoria, como lo propuesto su promotor Eduardo Montealegre. La ley dice que la Indagatoria es un medio de defensa, pero sin la práctica de las pruebas no tendré manera de defenderme”. El llamado a indagatoria a Uribe, para que aclare los señalamientos en su contra por las masacres en Ituango y la muerte del defensor de DD. HH. Jesús María Valle, ha puesto de nuevo sobre la mesa algunos de los más graves crímenes que ha dejado el conflicto armado en Antioquia. De acuerdo con la información consignada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2006 condenó al Estado colombiano por la complicidad y omisión de sus obligaciones en estos hechos, la primera de las masacres sucedió el 11 de junio de 1996. Entérese: A tres días de elecciones, Fiscalía llama a indagatoria a Álvaro Uribe por masacres de El Aro y La Granja ocurridas hace 30 años

Los hechos en los que señalan a Uribe