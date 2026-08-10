DIM pone cifra récord para concretar el fichaje de Juan Fernando Quintero y genera debate entre sus hinchas

La estrategia tiene un evidente componente comercial. El club busca movilizar a su afición y convertir la expectativa por el regreso del creativo en un incentivo para aumentar de manera significativa la venta de abonos. Sin embargo, la decisión también ha generado críticas de un sector de los seguidores, que considera que la contratación de Quintero no debería estar condicionada a alcanzar una cifra determinada de abonados.

Independiente Medellín encontró una particular fórmula para hacer realidad uno de los fichajes que más ilusión genera entre sus hinchas: la llegada de Juan Fernando Quintero quedó ligada a la venta de 40.000 abonos para el equipo.

El propio DIM fue claro al explicar las condiciones de la propuesta a través de sus redes sociales. El club señaló que la contratación del mediocampista se hará efectiva una vez se alcance la meta de 40.000 abonos.

La institución también contempló qué ocurriría en caso de que el objetivo no sea alcanzado. “En caso contrario, el dinero correspondiente a esta etapa será devuelto a quienes lo soliciten”, explicó el Medellín.

La cifra que actualmente tiene el club todavía está lejos de la meta. En su último reporte, el DIM informó que había alcanzado 15.418 abonos, por lo que aún restan 24.582 para llegar a los 40.000 establecidos como condición para concretar la operación.

Esto significa que la hinchada tendrá un papel determinante en las próximas semanas. La expectativa por Quintero puede convertirse en el principal motor de la campaña de abonos, pero también existe la posibilidad de que el objetivo no se alcance y el fichaje quede en suspenso bajo las condiciones anunciadas por el club.