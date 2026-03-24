Fiscalía abrirá investigación por denuncias de presunto acoso sexual en Noticias Caracol

La Fiscalía General de la Nación informó este martes que abrirá una investigación por las denuncias conocidas en los últimos días sobre casos de presunto acoso sexual, las cuales estarían dirigidas contra periodistas y dos presentadores de Caracol Televisión.
Esto se produce luego de que el mismo canal publicara un comunicado en el que reveló los señalamientos por parte de trabajadoras contra algunos compañeros en el ejercicio de sus funciones en Noticias Caracol.
“La compañía adelanta actualmente la investigación correspondiente, garantizando el debido proceso, la confidencialidad y el respeto hacia las familias y las partes involucradas, priorizando en todo momento la protección y el acompañamiento de las eventuales víctimas”, se lee en el documento.