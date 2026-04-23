Fiscalía citó a Angie Rodríguez para ampliar denuncia contra Carrillo, Guerrero y otros

Las revelaciones hechas esta semana por Angie Rodríguez contra funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro pasaron al plano penal. La Fiscalía citó a Rodríguez, directora del Fondo Adaptación, para que amplíe la denuncia que radicó contra Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), y Juliana Guerrero. Rodríguez, quien hasta hace unos meses se desempeñó como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y era una de las personas más cercanas al presidente, hizo públicas una serie de acusaciones sobre el ambiente interno en la Casa de Nariño. Sus señalamientos apuntan especialmente contra Guerrero, quien quiso posesionarse como viceministra de Juventud con títulos falsos. No se pierda: Así es la ‘guerra a muerte’ que se vive en la Casa de Nariño, según Angie Rodríguez: “Presidente, pare esto y proteja mi vida”

La funcionaria aseguró que existe un entramado con el objetivo de sacarla de la dirección del Fondo Adaptación y, de esa forma, tomar control del presupuesto que maneja esa entidad. En sus intervenciones, Rodríguez afirmó que en la Casa de Nariño “no solo hay extorsión, sino amenaza y constreñimiento”, y vinculó directamente a Carlos Carrillo en estos hechos. De acuerdo con su versión, el director de la UNGRD estaría actuando junto a Juliana Guerrero para desplazarla de su cargo.

Entre las acusaciones, dijo que Carrillo presuntamente pagó a una persona para obtener información sobre ella, lo que calificó como un supuesto caso de “espionaje” y “concierto para delinquir”. La mujer asegura que tiene chats que revelarían estas intenciones. “Un día, cuando estaba en una sesión de Gestión del Riesgo con el señor presidente, me llegó un mensaje de un número desconocido donde me informaron: ‘Directora, tengo información sobre Carlos Carrillo y la manera como ellos están confabulados para atacarla’. Me enviaron un video que se podía ver una sola vez, pero cogí mi teléfono y grabé y lo que encuentro es, realmente, escalofriante”, aseguró. Según su versión, Carrillo habría afirmado que “la acción del Caballo de Troya siempre funciona” y allí, en ese contexto, el supuesto espía le preguntó si podía hacerle una consulta para obtener una respuesta honesta: “Aparte de mi persona, ¿tiene usted otro espía cerca de la oficina principal?”. El director habría respondido: “De momento, solo te tengo a ti y te lo digo con honestidad, por eso me interesa que te sostengas allá en ese cargo”. A lo que el supuesto espía agregó: “Puede contar con toda la información que pueda perjudicar a esa vieja desde que me remunere bien a mí”. Frente a estos señalamientos, Carrillo aseguró que la exdirectora del Dapre falta a la verdad y que sus declaraciones buscan desviar la atención de denuncias sobre presuntos cobros de coimas por parte de personas cercanas a Rodríguez a contratistas. “Son unas acusaciones muy irresponsables, falaces, y que lo único que está buscando en este momento es hacer daño. Yo quiero insistir en algo y es que, si bien los funcionarios públicos no estamos autorizados a hacer política, a ser parte de campañas, a ser parte de los procesos electorales, pues asuntos como estos, como lo que está haciendo la señora Angie Rodríguez, pues claramente tienen una motivación política”, dijo el director de la UNGRD en entrevista a El Tiempo. Aunque los señalamientos de Rodríguez no se limitaron al supuesto espionaje, también sostuvo que Carrillo sería responsable de amenazas en su contra, atribuyéndole mensajes intimidantes que, según dijo, harían referencia a causarle daño o involucrarla en procesos judiciales. Puede leer: ¿Quién extorsionó a Angie Rodríguez? Dice que la obligaron a pagar $20 millones “Yo sé que Carlos Carrillo y Raúl Moreno, a quien yo llevé a la jefatura de despacho presidencial (sigue en el cargo), se conocían de antes, eran amigos. Yo empecé a atar cabos y digo: ‘estos dos hombres se unieron para sacarme’, porque tuve varios inconvenientes con Moreno por su forma de trabajar. Lo digo abiertamente: es un hombre conspirador que todo el tiempo le está metiendo temas al señor presidente. No le importa dañar la honra y el buen nombre. Se unen con Carrillo”, aseveró. Las declaraciones de Rodríguez revivieron una vieja pelea entre ambos funcionarios. En enero de este año, Carlos Carrillo hizo público que había sido retirado del grupo de WhatsApp en el que participan los directores de entidades del Gobierno, situación que atribuyó a Rodríguez. Según explicó, la salida ocurrió el 6 de enero, luego de que cuestionara una declaración institucional emitida desde la Casa de Nariño. En medio de ese cruce de señalamientos, el director de la UNGRD, hace unos meses, presentó una queja ante la Defensoría del Pueblo por presunto acoso laboral contra ella.

Dardos contra Juliana Guerrero

Por otro lado, una de las denuncias quizás más graves dentro de las entrevistas fueron las hechas en contra de Guerrero, a quien acusó, entre otras cosas, de tener presuntos vínculos con el ELN. “Se ufanaba de tener vínculos con el ELN (...) decía que era amiga de ellos y tenía relación, entonces en mi caso las personas piensan dos veces antes de hablar en contra de ella”, sostuvo la directora de Fondo Adaptación ante la revista mencionada. Dijo que fue ella quien dio a conocer que Guerrero “no tenía los títulos profesionales de manera legal” y agregó que esa información se la dio a conocer a Petro. A partir de eso, sostiene, la posición de Guerrero con ella fue determinante. “Me gané a mi peor enemiga: Juliana Guerrero”, “Juliana Guerrero es la que maneja el poder en muchas entidades y en este caso ella, voy a contar un tema, se encargó también de desprestigiar el nombre de la vicepresidenta Francia Márquez”. Según Rodríguez, Juliana tiene un “delirio” por la plata y el poder. En ese sentido, dijo que es tal el poder que tiene que “tiene el descaro de ir a las entidades a mandar y a decir a quién se contrata, qué no se contrata, qué se vincula y qué no”. “Quería tener el control del Dapre, por eso quería sacarme. Tienen un delirio por el poder y la plata. Para nadie es un secreto que en el Dapre, para nadie es un secreto, que quien manda es Juliana Guerrero a través de la señora Nohora Mondragón (actual directora del Dapre). No disimula nada”, apuntó. La gerente del Fondo también pidió a la Fiscalía investigar una supuesta extorsión de la que fue víctima. Relató que todo comenzó cuando fue contactada por desconocidos que aseguraban tener información reservada obtenida desde dentro de la entidad a su cargo, lo que luego derivó en amenazas. La funcionaria señaló como sospechoso a su exasesor Miguel Ángel Ospino Romero, de quien dijo desconfiaba con anterioridad. Rodríguez reveló que un supuesto “mensajero” le exigió inicialmente $50 millones a cambio de no divulgar chats y documentos comprometedores que, incluso, mencionaban a figuras políticas del Gobierno; luego, bajó la exigencia a $20 millones, suma que Rodríguez asegura haber pagado por miedo a represalias contra ella y su familia. Esos son, entre otros, los argumentos de la denuncia radicada por Angie Rodríguez. El recurso fue instaurado el pasado 22 de abril, según consta en el registro de la Fiscalía. Como parte del proceso, la Fiscalía llamó a Angie Rodríguez a entregar detalle de los hechos, aportar pruebas y relatar otros episodios de los que afirma haber sido víctima.

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