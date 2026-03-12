Aplazan imputación a Ricardo Roa por financiación de campaña Petro presidente

Todo estaba listo para que en la mañana de este jueves una fiscal delegada imputara cargos al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña Petro presidente 2022. Sin embargo, la diligencia tuvo que ser aplazada por petición de su defensa.

Su abogado, Juan David León Quiroga, pidió reprogramar la audiencia al señalar que no tenía cómo preparar dos imputaciones contra Roa en tan poco tiempo.

Se trataba de la segunda imputación en menos de 24 horas. La primera ocurrió este miércoles, cuando la Fiscalía le imputó el delito de tráfico de influencias en un caso relacionado con la compra de un lujoso apartamento en Bogotá.

El segundo proceso investiga hechos relacionados con la violación de los topes electorales por parte de la campaña presidencial de Gustavo Petro y de la que Roa fungió como gerente. Las investigaciones han revelado que en los reportes presentados se mostraron gastos por $28.384 millones en primera vuelta, cuando el tope era $28.536 millones. En segunda, fueron $13.169 millones, cuando el tope era $13.347 millones.

El Consejo Nacional Electoral ya falló en contra de la entonces campaña presidencial. Dentro de ese dinero habría un aporte de $500 millones producto de una donación que Fecode, el sindicato de docentes, le hizo a Colombia Humana y que habría terminado en las cuentas de la campaña. A esto se suman otros aportes de la Unión Sindical Obrera (USO), el sindicato de Ecopetrol. Roa, como administrador de los recursos de campaña, debería haber conocido esos gastos y haberlos reportado, pero no fue así, según las pruebas.

La diligencia de imputación quedó programada para el 8 de abril.