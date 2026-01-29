Fiscalía acusará al coronel Carlos Feria por prueba de polígrafo a exniñera de Laura Sarabia

La Fiscalía presentará formalmente el escrito de acusación contra el coronel Carlos Alberto Feria Buitrago, señalado de tener responsabilidad en la práctica de una prueba de polígrafo a Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia, actual embajadora de Colombia en el Reino Unido. El proceso fue asignado, mediante reparto en el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao, al Juzgado 14 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá. Según el ente acusador, el oficial deberá enfrentar cargos por los delitos de peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal. La audiencia de formulación de acusación quedó programada para el miércoles 18 de febrero, a las 8:00 de la mañana. Presuntamente, según la Fiscalía, el coronel Carlos Alberto Feria habría tenido un funcionamiento clave sobre este caso que se registró a inicios del 2023, cuando se dio a conocer este escándalo en el que Marelbys Meza fue citada para someterse a una prueba de polígrafo.

El ente acusador reconoció que los miembros de la fuerza pública que participaron en este suceso habrían accionado siguiendo órdenes directas de quien era en ese entonces el jefe de la Oficina de Protección Presidencial.

El modus operandi

Este escándalo, que fue uno de los primeros que se dio a conocer en medio de la gestión de este Gobierno, revolucionó la opinión pública al tratarse de un mal uso de la autoridad sin la debida autorización legal. Según los elementos recopilados en la investigación, Marelbys Meza habría sido conducida a un lugar dispuesto para este tipo de procedimientos y sometida a una prueba de polígrafo sin que mediara una orden judicial que la autorizara. Para la Fiscalía, esta actuación buscaba ubicar un dinero que habría sido sustraído el 29 de enero de 2023. En ese marco, el ente acusador sostiene que el coronel Carlos Alberto Feria habría dado instrucciones a otros funcionarios para adelantar las actuaciones orientadas a esclarecer ese suceso. El problema radica en que se hizo en medio del uso de las capacidades del Estado. En el escrito de acusación, la Fiscalía señala que tanto el coronel Feria como los demás servidores involucrados habrían desbordado las funciones propias de sus cargos y ejercido de manera indebida la autoridad derivada de su posición, vulnerando los derechos y la autonomía de Meza. En el documento, se enfatiza que las pruebas de polígrafo están autorizadas exclusivamente para personal vinculado al Gobierno nacional,y no para particulares o trabajadores externos, como era el caso de la exniñera. Por estos mismos hechos, también serán llevados a juicio el alcalde Duván Andrés Muñoz Hernández, el capitán Elkin Augusto Gómez Gutiérrez y el intendente John Alexander Sacristán Bohórquez, a quienes la Fiscalía señala de haber participado en la ejecución de las órdenes atribuidas al coronel Feria.

Ya hay condenados por el caso