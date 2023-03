Fiscalía investigará a los altos mandos de la Policía y el Ejército por secuestro en Caquetá

“Es importante si existió alguna omisión o una posible omisión de los militares en estos hechos. Iremos hasta las últimas consecuencias y quiero decir también esto a las Fuerzas Militares: si en estos hechos se presentó que algunos altos mandos fueron omisivos, no le temblará la mano a la Fiscalía General de la Nación para proceder contra estas personas, incluso por línea de mando ”, advirtió Barbosa.

Esa tarea estará en manos de la vicefiscal Martha Mancera, quien tendrá que establecer la responsabilidad que podría incluir a altos mandos del Ejército y la Policía. Para ello, se valdrán de una hipótesis que parte de la posible omisión, principalmente cuando los uniformados pidieron un apoyo que no llegó.

Justamente, desde el jueves se hizo viral un angustioso audio en el que uno de los policías reclamaba a sus superiores por la falta de apoyo en medio de la confrontación: “No hay derechos humanos, no existen. Tenemos dos compañeros muertos, central. ¿Qué estamos esperando? ¿que nos acaben a todos? No puede ser posible, central”. Esos audios son una de las pruebas que respaldarían la posible omisión que facilitó el secuestro de los uniformados.

Frente a estos hechos, la Procuraduría también abrió una indagación previa contra la Policía por presunta omisión a la hora de auxiliar y respaldar a los uniformados que atendieron los enfrentamientos.