Así será la Fiesta del Libro y la Cultura 2025: conozca todas las novedades y la programación completa

Ya todo está listo para la Fiesta del Libro y la Cultura, uno de los eventos culturales más importantes de Medellín. Este año, el espacio que reúne a lectores, escritores, editores y figuras relacionadas con el mundo del libro llegará a su edición 19 y contará con diez días de programación cultural dedicada a personas de todas las edades.
En total, la Fiesta tendrá 3.000 actividades que se llevarán a cabo en el Jardín Botánico y en escenarios aledaños como el Parque Explora, el Planetario de Medellín y la Universidad de Antioquia. Serán más de 230 invitados los que compartirán sus experiencias alrededor de la escritura, la lectura y la edición.
Cada año, la Fiesta cuenta con una temática central. En esta ocasión será “El mañana”, la cual ha sido la protagonista de los tres eventos del libro que han tenido lugar en la ciudad en lo que va del 2025: el Festival del Libro Infantil –cuya primera edición fue en febrero–, la Feria Popular Días del Libro y la Parada Juvenil de la Lectura.