Así será la Fiesta del Libro y la Cultura 2025: conozca todas las novedades y la programación completa

Ya todo está listo para la Fiesta del Libro y la Cultura, uno de los eventos culturales más importantes de Medellín. Este año, el espacio que reúne a lectores, escritores, editores y figuras relacionadas con el mundo del libro llegará a su edición 19 y contará con diez días de programación cultural dedicada a personas de todas las edades. En total, la Fiesta tendrá 3.000 actividades que se llevarán a cabo en el Jardín Botánico y en escenarios aledaños como el Parque Explora, el Planetario de Medellín y la Universidad de Antioquia. Serán más de 230 invitados los que compartirán sus experiencias alrededor de la escritura, la lectura y la edición. Cada año, la Fiesta cuenta con una temática central. En esta ocasión será “El mañana”, la cual ha sido la protagonista de los tres eventos del libro que han tenido lugar en la ciudad en lo que va del 2025: el Festival del Libro Infantil –cuya primera edición fue en febrero–, la Feria Popular Días del Libro y la Parada Juvenil de la Lectura.

Desde el 27 de febrero hasta el 3 de marzo se celebró el Festival del Libro Infantil . Foto: Camilo Suárez

“Instalar una conversación alrededor de ese concepto para nosotros es fundamental. Nos gusta el mañana, sobre todo porque es un concepto en el que todos podemos incidir: es más cercano el mañana que hablar del futuro, además que es una forma de recordar siempre que los eventos del libro empiezan como proyectos para no lectores”, le explicó a EL COLOMBIANO Juan David Vélez, director de los Eventos del Libro. Lea aquí: Darío Jaramillo Agudelo ganó el Premio León de Greiff que será entregado en la Fiesta del Libro de Medellín

¿Quiénes son los invitados a la Fiesta del Libro y la Cultura 2025?

Sin duda alguna, el más especial de ellos será Jalisco, el invitado de honor a la edición 19 de este evento. Del estado mexicano vendrá una delegación de más de 40 representantes que buscan traer una amplia muestra de la cultura jalisciense.

La participación de Jalisco es también un guiño a la aspiración de Medellín de convertirse en la Capital Mundial del Libro de la Unesco en 2027: en 2022, Guadalajara, la capital de este estado, obtuvo dicho nombramiento gracias a su compromiso con la promoción de lectura como herramienta de desarrollo social. A la ciudad antioqueña traerán los aprendizajes de esta experiencia, además de su trayectoria organizando la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, una de las más grandes e importantes de Iberoamérica.

Brenda Navarro, Fabio Morábito, Dahlia de la Cerda, Sebastián Tonda, Felipe Fabre y Sayri Karp serán algunos de los mexicanos que estarán en Medellín en la Fiesta. Además, uno de los grandes homenajeados será Juan Rulfo, nacido en Jalisco. Su obra más reconocida, Pedro Páramo, que cumplió 70 años de su publicación en julio, es una de las cumbres de las letras en español. Y no solo estará presente la literatura mexicana: la Plaza de las Azaleas será el lugar del Jardín Botánico en el que los asistentes a la Fiesta podrán acercarse a la gastronomía y a las artesanías de este país. Lea aquí: ¿Sabe qué leen los jóvenes de Medellín? Estas son las obras más vendidas en la Parada Juvenil de la Lectura El evento también tendrá como invitados destacados al reconocido escritor y crítico cultural español, Jorge Carrión; a la chilena Diamela Eltit, ganadora del Premio Nacional de Literatura y del Premio Internacional Carlos Fuentes; y a la ecuatoriana María Fernanda Ampuero. Otra de las protagonistas de estos diez días de programación será Periférica, la editorial independiente española invitada a la Fiesta, quien ha tenido como propósito en sus 19 años de historia visibilizar el talento de las plumas latinoamericanas.

El Principito, el nuevo libro de la Biblioteca Fiesta del Libro

La novela publicada en 1943 por el francés Antoine de Saint-Exupéry será la sexta obra de la Biblioteca, la cual está integrada por títulos como Una habitación propia de Virginia Woolf y Los cuentos como son de Rudyard Kipling. Estas ediciones son realizadas especialmente para la Fiesta y en el caso de la que se entregará en septiembre se trata de una nueva traducción hecha por el profesor de la Universidad Autónoma de Manizales, Pablo Cuartas. Durante el evento se repartirán 4.000 ejemplares gratuitos.