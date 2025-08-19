¡A votar! Medellín fue nomiada a premio internacional de turismo

Medellín fue nominada a los Premios Mundiales al Turismo y la Hospitalidad Sostenibles 2025 (World Sustainable Travel & Hospitality Awards) en la categoría Programa Líder Mundial de Empoderamiento Comunitario Sostenible, por la iniciativa denominada Programa de Legado, el cual convierte cada evento captado para la ciudad en una plataforma de impacto positivo. Le puede interesar: Aruba, el paraíso al que este año han viajado 30.000 paisas El Programa Legado es una iniciativa es del Greater Medellín Convention and Visitors Bureau que busca que los grandes eventos que se realicen en la capital antioqueña, no solo dinamicen la economía, sino que también beneficien a las comunidades y aporten valor al territorio. Esta nominación reconoce el trabajo de ambas organizaciones que han concebido el turismo de reuniones, ocio y entretenimiento como verdaderos motores de desarrollo sostenible.

“Sabemos que los destinos que tienen dentro de su quehacer temas de legado y que están alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible son más atractivos para aquellas personas que organizan eventos o que tienen motivaciones para visitar esa ciudad, por eso, los invitamos a votar, para que seamos reconocidos por todo lo que hacemos en turismo responsable y sostenible”, dijo Juliana Cardona Quirós, directora ejecutiva del Bureau de Medellín y Antioquia.

Desde 2023, el enfoque del Programa de Legado se orienta hacia nueve modalidades, desde becas y voluntariado hasta acciones medioambientales que devuelven valor al territorio. Entre los avances del programa se destaca que 13.587 personas han sido beneficiadas directamente; se han realizado 67 eventos que incorporaron acciones de legado, como becas, voluntariado o compras inclusivas; talleres para la ciudadanía e intercambios de conocimiento, entre otros; además, se han invertido $307 millones en proveedores con impacto social y ambiental. “Las acciones de legado no solo benefician a la población local, sino que también agregan valor a la experiencia de los delegados del evento. Estas actividades brindan una oportunidad única para conectarse más profundamente con la cultura y las tradiciones locales, trascendiendo el aspecto puramente turístico y haciendo que la experiencia sea significativa y enriquecedora. Como resultado, los organizadores de eventos buscan cada vez más ciudades que ofrezcan oportunidades para llevar la misión de sus organizaciones a otro nivel, donde puedan sentir que están generando un cambio significativo a través de su profesión o pasión”, explica Bureau en su página web. Para saber más: Talleres de duelo, un espacio para el dolor y la muerte en el Cementerio Museo de San Pedro Un evento que llega a la ciudad puede generar legado a través de acciones educativas, al descentralizar los eventos otorgando becas a poblaciones vulnerables que normalmente no pueden acceder a este tipo de eventos, o llevando talleres y conferencias de delegados y expertos internacionales o nacionales directamente a las comunidades. Generando empleo e inclusión social al incorporar minorías y poblaciones vulnerables dentro de la organización logística del evento. Transferencia de conocimiento, pues los eventos pueden traer temáticas emergentes que no se han tratado en la ciudad, entre otras.