La fiscal Luz Adriana Camargo se fue de vacaciones, ¿dejó plantados a jueces y magistrados en evento de Villavicencio?

Luz Adriana Camargo, fiscal general, se fue de vacaciones y su ausencia se notó durante el encuentro de la Jurisdicción Ordinaria en Villavicencio (Meta). La mujer, al parecer, disfruta de sus días de descanso en Estados Unidos.

Este diario conoció que la fiscal, al parecer, viajó hacia Nueva York para presenciar los partidos del US Open de tenis. Su salida a descanso coincidió con el recrudecimiento del conflicto en varias zonas del país: el secuestro y liberación de 33 militares en Guaviare y las investigaciones que avanzan para determinar responsables por el atentado en Cali de la semana pasada.

La ausencia de la líder del ente acusador se notó durante el XXVIII Encuentro de la Jurisdicción Ordinaria. Un evento que se realiza cada año y que agrupa a magistrados, jueces y fiscales.

De hecho, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia se trasladó hasta Villavicencio para sesionar desde allá.

“Con la situación del país, cómo se va de vacaciones”, dijo un funcionario de la Corte a este diario bajo reserva.