“Cuando me dicen ‘El Montañero’, no sé quién es”: fiscal Camargo sobre capo al que le suspendió captura

“Yo no los reconozco por alias, y eso me asusta un poco”. Con esa insólita frase, la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, justificó el reversazo de su institución frente a la polémica suspensión de las órdenes de captura a los 23 jefes del crimen organizado del Valle de Aburrá que están en la mesa de paz urbana con el Gobierno Nacional.

La funcionaria se expresó así este martes, durante una entrevista con la emisora Caracol Radio, en la cual le preguntaron puntualmente por el beneficio otorgado a uno de esos 23 peces gordos, Gustavo Adolfo Pérez Peña (’El Montañero’), el único de todos ellos que tenía una orden de arresto activa, por el cargo de homicidio agravado.

“Yo no los reconozco por alias, y eso me asusta un poco. Por eso yo les decía a ustedes (los entrevistadores), si en ese listado hubieran estado los alias, y uno ve a ‘Douglas’, uno sabría que esa persona está privada de la libertad. Pero cuando a mí me dicen ‘el Montañero’, no sé quién es”.