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“Cuando me dicen ‘El Montañero’, no sé quién es”: fiscal Camargo sobre capo al que le suspendió captura

‘El Montañero’, jefe de la banda ‘el Mesa’, era el único de los 23 voceros del crimen organizado del Valle de Aburrá que tenía una orden de captura vigente.

  • La fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, y Gustavo Adolfo Pérez Peña (’El Montañero’), jefe de ‘el Mesa’. FOTOS: Cortesía Fiscalía
    La fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, y Gustavo Adolfo Pérez Peña (’El Montañero’), jefe de ‘el Mesa’. FOTOS: Cortesía Fiscalía
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 2 horas
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“Yo no los reconozco por alias, y eso me asusta un poco”. Con esa insólita frase, la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, justificó el reversazo de su institución frente a la polémica suspensión de las órdenes de captura a los 23 jefes del crimen organizado del Valle de Aburrá que están en la mesa de paz urbana con el Gobierno Nacional.

La funcionaria se expresó así este martes, durante una entrevista con la emisora Caracol Radio, en la cual le preguntaron puntualmente por el beneficio otorgado a uno de esos 23 peces gordos, Gustavo Adolfo Pérez Peña (’El Montañero’), el único de todos ellos que tenía una orden de arresto activa, por el cargo de homicidio agravado.

“Yo no los reconozco por alias, y eso me asusta un poco. Por eso yo les decía a ustedes (los entrevistadores), si en ese listado hubieran estado los alias, y uno ve a ‘Douglas’, uno sabría que esa persona está privada de la libertad. Pero cuando a mí me dicen ‘el Montañero’, no sé quién es”.

Para la fiscal Camargo, la resolución firmada por ella el 27 de marzo pasado, concediendo el beneficio a todos los cabecillas (16 presos y 7 libres), tuvo el problema de que el Gobierno Nacional solo incluyó los nombres de los voceros de paz, y no sus apodos, cuestión que al parecer la confundió.

Por eso expidió una nueva resolución este martes, aclarando que el beneficio de la suspensión solo aplicaba para los siete que están en libertad, incluyendo a Pérez Peña.

“Él queda con la orden de captura suspendida por estar en libertad. El régimen de suspensión de órdenes de captura opera para quienes no han sido capturados”, aclaró.

‘El Montañero’, fundador de la banda ‘el Mesa’, estaba siendo buscado por la Policía con una orden de arresto vigente por homicidio agravado, expedida en 2025.

El crimen en cuestión ocurrió el 21 de marzo de 2020 en la cárcel de Cómbita, Boyacá, y la víctima fue Alejandro Mazo Pulgarín (’Titi’), un cabecilla de la banda ‘Pachelly’ y acérrimo enemigo de “el Montañero”, quien murió acuchillado.

La Policía incluso alcanzó a rastrear los viajes de Pérez Peña a París (Francia) y Madrid (España), en septiembre del año pasado, por motivos desconocidos que no tendrían que ver con sus funciones de vocero de paz.

Le puede interesar: Esta es la historia criminal de ‘El Montañero’, el capo al que la Fiscalía le suspendió la orden de captura

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