Así operaba alias Plumilla, el capturado del ELN en Bogotá que planeaba atentado en elecciones

Al sur de Bogotá, en medio del barrio Chico, en la localidad de Usme, fue desmantelado un presunto depósito clandestino de explosivos atribuido al ELN este pasado miércoles. En el inmueble se encontraba alias ‘Plumilla’, señalado por las autoridades como el responsable de fabricar artefactos explosivos improvisados que, al parecer, iban a ser utilizados en posibles acciones terroristas en la capital. La operación se realizó en medio de un trabajo en conjunto con la Policía Nacional, en coordinación con la DEA y el Ejército Nacional. En contexto: Alerta: descubren fábrica de explosivos del ELN en Bogotá con los que cometerían atentados en elecciones Las investigaciones de las autoridades permitieron identificar y judicializar a Harold Zuluaga Arroyabe, alias “Plumilla”, de 61 años, señalado como el principal tornero y fabricante de explosivos del ELN. Según la información conocida, también presuntamente suministraba material bélico a integrantes de las disidencias de las FARC, junto con su colaborador Gerson Hernando Flores, de 29 años.

De acuerdo con la investigación, alias “Plumilla” era considerado un actor estratégico dentro del engranaje terrorista por su capacidad técnica y la producción sistemática de armamento artesanal. Contaba con un depósito clandestino con capacidad para producir entre 30 y 40 granadas en un periodo de tres semanas, tras recibir pedidos de estructuras armadas.

El operativo se produjo en coordinación con la Policía Nacional, la DEA y el Ejército Nacional. Foto: Suministrada POLICÍA NACIONAL.

Además de la fabricación de granadas, las autoridades determinaron que ‘Plumilla’ también contruiía artefactos adaptables a drones y otros explosivos de alto poder destructivo. “Adecuaba armas traumáticas y hechizas, modificando sus mecanismos para convertirlas en armas de precisión de largo alcance, empleadas por estructuras armadas ilegales”, aseguró la Policía Nacional. Entérese: Personas con camisetas de disidencias de Farc estuvieron en un evento de Iván Cepeda Según la investigación, el armamento en proceso de fabricación habría estado destinado a atacar a integrantes de la Fuerza Pública y estaría previsto para ser utilizado durante la jornada electoral del 8 de marzo, lo que, a juicio de las autoridades, “evidencia un riesgo directo contra la democracia y la institucionalidad”. El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol, afirmó que alias “Plumilla” elaboraba explosivos para el frente 36 de las disidencias de las Farc. Es más, se estableció que justamente para la elaboración de los artefactos explosivos, ‘Plumilla’ conseguía los estopines o detonadores, asegurando que “la compra era para emplearlos en procedimientos de minería”.

La incautación en Usme

Durante el allanamiento en esta localidad ubicada al sur de Bogotá, las autoridades incautaron un arsenal compuesto por 80 contenedores esféricos metálicos para artefactos explosivos improvisados y aproximadamente un kilogramo de pólvora negra junto a cinco kilogramos de precursores químicos. En cuanto al armamento, se halló un lanzagranadas calibre 40 mm, tres piezas para el ensamblaje de un lanzagranadas ligero múltiple (MGL), 897 cartuchos calibre 5.56 mm, 10 partes para granadas de 60 mm y dos proveedores para pistola 9 m. Finalmente, el material probatorio incluyó la recolección de varias partes de armas de fuego, cuadernos con manuscritos, una tableta digital y un computador de mesa.

De acuerdo con la Policía, con los artefactos y piezas halladas se podría haber afectado la vida e integridad de más de 800 personas, debido a su composición metálica y carga de metralla. Los capturados y el material incautado quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras avanzan las investigaciones.

