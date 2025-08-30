Así fue la fiesta de cumpleaños de Armando Benedetti a la que asistió el presidente Petro en Bogotá

El ministro del Interior, Armando Benedetti, celebró este viernes su cumpleaños 58 en una fiesta donde convocó a su familia, pero también al poder político. Lea aquí: “Los topes nunca fueron excedidos”: Armando Benedetti reaccionó a la ponencia del CNE sobre campaña Petro La celebración fue organizada por la esposa del ministro, Adelina Guerrero, pero parte de los invitados le confirmaron su asistencia a la directora del DAPRE, Angie Rodríguez, amiga del ministro. El evento se llevó a cabo en el prestigioso hotel Grand Hyatt en Bogotá.

Al lugar llegaron, entre otros, el ministro de Educación, Daniel Rojas; la directora del Anla y ministra (e) de Medio Ambiente, Irene Vélez; el procurador Gregorio Eljach, el contralor Carlos Hernán Rodríguez y el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, John McNamara.

También estuvieron presentes congresistas de la coalición de gobierno como María Fernanda Carrascal y los presidentes del Senado, Lidio García, y de la Cámara, Julián López.

Pero sin duda el invitado que no pasó desapercibido fue el presidente Gustavo Petro, quien posó para todas las fotos que le pidieron durante la celebración. Esta se extendió hasta las 2:00 de la mañana.