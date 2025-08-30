Así fue la fiesta de cumpleaños de Armando Benedetti a la que asistió el presidente Petro en Bogotá

El ministro del Interior, Armando Benedetti, celebró este viernes su cumpleaños 58 en una fiesta donde convocó a su familia, pero también al poder político.
La celebración fue organizada por la esposa del ministro, Adelina Guerrero, pero parte de los invitados le confirmaron su asistencia a la directora del DAPRE, Angie Rodríguez, amiga del ministro. El evento se llevó a cabo en el prestigioso hotel Grand Hyatt en Bogotá.