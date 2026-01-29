‘Feria’ de contratos: así es como Petro ha duplicado la burocracia antes de elecciones

Le queda corta la frase al Gobierno Petro de que están “raspando la olla” del presupuesto de los colombianos. Durante este mes de enero, el Ejecutivo en pleno está corriendo, literalmente, para entregar contratos a dedo, duplicar sus nóminas y hasta para sacar gente con trayectoria y dejar amarrados a nuevos funcionarios.
El afán tiene que ver con la famosa Ley de Garantías, prohíbe desde mañana 31 de enero, la contratación directa para todas las entidades públicas por estar tan cerca a las elecciones que arrancan el 8 de marzo con las legislativas, donde también se votarán consultas presidenciales, y luego la primera vuelta en mayo y la segunda vuelta en junio.
Durante todo ese periodo, el Gobierno tiene limitaciones legales para hacer nombramientos, entregar contratos y limitaciones. Sin embargo, poco ha importado porque en las últimas semanas han firmado contratos que suman más de $609 mil millones; además, 9 de cada 10 fueron entregados a dedo. Se calcula que han sido casi 6.000 contratos, según información de la plataforma del Secop, en donde se carga la documentación.
De todas las entidades, llama la atención el caso del Ministerio de Minas, con la mayor cantidad de contratos firmados. Han sido 883, todos por contratación directa y prestación de servicios.
En el ranking le siguen el Ministerio de Ambiente, con 720 contratos. También todos firmados por contratación directa. En un solo día han adjudicado alrededor de 70 y la sumatoria es consistente durante todos los días recientes.