Esta es la identidad del hombre que asesinó a su pareja y sus dos hijastras en Bogotá: aceptó cargos por el triple feminicidio

Cristian Camilo Valencia Hurtado, así fue identificado el señalado responsable del asesinato de su pareja sentimental, Deisy Granados Arboleda, de 42 años, y sus dos hijastras, de 17 y 20 años. El hombre, que intentó quitarse la vida tras cometer el crimen, aceptó este miércoles los cargos por feminicidio agravado que le imputó la Fiscalía General de la Nación.
El caso, comenzó a revelarse tras días de preocupación. Según la Fiscalía, las víctimas fueron asesinadas entre el viernes 20 y el martes 24 de marzo, pero sus cuerpos no fueron hallados hasta que familiares alertaron a las autoridades, preocupados por la falta de comunicación.
Al ingresar a la vivienda, con el apoyo del Cuerpo de Bomberos y la Policía, los investigadores encontraron a las tres mujeres en un escenario de total indefensión. Fueron atacadas con arma cortopunzante, sin posibilidad de escapar, dentro de su propio hogar. En el lugar también estaba el presunto agresor, con signos de envenenamiento y heridas autoinfligidas, tras un intento fallido de suicidio.
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