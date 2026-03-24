Feminicidio en Bogotá cobró la vida de una madre y sus hijas: el presunto autor fue capturado

Para el final de enero, la Fiscalía General de la Nación ya había recibido notificaciones criminales por 28 feminicidios, 26 tentativas y 4 transfeminicidios. Aunque el reporte aún no está actualizado, la prensa y comunidades siguen denunciando casos. Esta vez, ocurrió uno en Bosa, una localidad al sur de Bogotá.

Cuando las autoridades llegaron a la vivienda, se encontraron con un hombre a punto de quitarse la vida. Tras detenerlo, la escena que encontraron fue la de un atroz crimen: una mujer de 42 años y a sus hijastras de 20 y 17 años habían sido asesinadas.

El crimen ocurrió en la mañana del 24 de marzo, y fue un familiar de las víctimas quien avisó a la Policía, que también llegó con una unidad de Bomberos para estar listos para un posible rescate; sin embargo, no pudieron llegar antes. El presunto responsable sería la pareja sentimental de la mujer de 42 años.

Otro caso: Mataron a una mujer y luego incendiaron una casa con ella adentro en el Popular, Medellín

El general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, explicó: “El victimario, pareja y padrastro de las víctimas, que se encontraba en el lugar de los hechos, inmediatamente fue capturado y trasladado a centro médico por aparente intento de envenenamiento”.

El capturado está ad portas de ser presentado ante la Fiscalía. Una vez pase por ese proceso, el caso será tomado por la Seccional de Investigación Criminal.

El caso preocupa a la comunidad porque no se trata de un hecho aislado. A inicios de año, cuando se reportaron casi 30 feminicidios en un mes (casi uno por día), la Defensoría del Pueblo aseguró que las estadísticas seguían el ritmo de 2025, cuando se reportaron 451 noticias criminales por feminicidio: 118 casos consumados y 333 tentativas.

Además, según la Secretaría de la Mujer de Bogotá, en enero de 2026 se triplicaron las valoraciones por riesgo de feminicidio en comparación con enero de 2025.

En reportes previos, el Observatorio de Feminicidios Colombia emitió alertas asegurando que la mayoría de los feminicidios son precedidos por otro tipo de ataques y violencias basadas en género, muchos de estos episodios son denunciados por las víctimas sin que haya una acción de las autoridades al respecto. En la mayoría de casos, además, el victimario conocía a la víctima y era cercano a ella.