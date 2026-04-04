Fecode anuncia paro el 15 de abril: colegios públicos cerrarán en todo el país

El próximo martes 15 de abril, los colegios públicos de todo el país cerrarán sus puertas durante 24 horas. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) confirmó un paro nacional que busca visibilizar una lista de reclamos que, según el sindicato, han sido ignorados o gestionados con lentitud por las autoridades.
La decisión fue tomada tras una reunión de la Junta Nacional del gremio, en la que se evaluó que las condiciones actuales de los docentes y las fallas en servicios fundamentales exigen una medida de presión inmediata. En la jornada se esperan movilizaciones y concentraciones en las principales ciudades, con el fin de visibilizar la situación del magisterio.
Según Fecode, los problemas que motivan el paro siguen siendo los mismos. “Persisten fallas en la prestación de servicios médicos, lo que ha generado incertidumbre entre los docentes y sus familias”, advirtió el sindicato tras revisar la operación del nuevo modelo sanitario.
Entérese: Gobierno fija aumento salarial del 7% para empleados públicos en 2026: así quedarán los sueldos de docentes, militares y jueces