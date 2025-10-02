Envían a prisión a dos militares y a la mujer señalada de ser la falsa capitana que se infiltró en reuniones de seguridad de Petro

Tras el escándalo por la infiltración en reuniones estratégicas del Ejército Nacional relacionados con la seguridad del presidente Gustavo Petro, la Fiscalía anunció cárcel para dos militares ya la falsa capitana señalada de acceder a información reservada de inteligencia.
“Un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario al mayor Pedronel Jiménez Cárdenas, al sargento segundo Cristian Padilla Villanueva y Luisa Fernanda Salgado Fernández, por su presunta participación en un entramado ilegal que habría infiltrado operaciones en contra de estructuras delincuenciales en Bogotá y Cundinamarca, y obtuvo información de seguridad nacional”, señaló la Fiscalía este miércoles.
El ente acusador sostiene que los militares habrían permitido a Salgado ingresar a instalaciones oficiales, involucrarse en reuniones de inteligencia y procedimientos, haciéndose pasar como capitán del Ejército Nacional.
Por estos hechos, los tres capturados fueron imputados por concierto para delinquir agravado, simulación de investidura, revelación de secreto y fraude procesal.