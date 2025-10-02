Medellín, de las ciudades en Colombia donde hay mayor oferta para compra de vivienda usada, ¿por qué?

El mercado de vivienda usada en Medellín se ha convertido en uno de los motores más estables y fuertes del sector inmobiliario local.
Mientras la vivienda nueva apenas empieza a mostrar señales de recuperación tras una fase de desaceleración, los inmuebles usados mantienen una demanda constante, lo que los consolida como una de las inversiones más seguras en tiempos de incertidumbre económica.
De acuerdo con cifras de Fincaraiz.com.co, la capital antioqueña cuenta con 16.271 inmuebles usados disponibles, lo que representa el 11 % de la oferta nacional.
Estos datos ubican a Medellín como una de las plazas más dinámicas y atractivas para quienes buscan comprar, vender o invertir en este segmento.