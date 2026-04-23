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Falla humana habría ocasionado el desplome del Hércules en Puerto Leguízamo

Investigaciones preliminares sugieren que un error en el cálculo del peso y la longitud de la pista provocó la pérdida de sustentación del C-130.

  • El avión de la Fuerza Aeroespacial Colombiana se accidentó el 23 de marzo de este año. Foto: AFP
    El avión de la Fuerza Aeroespacial Colombiana se accidentó el 23 de marzo de este año. Foto: AFP
El Colombiano
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hace 1 hora
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Tras el desplome del avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) hace un mes en Puerto Leguízamo, Putumayo, que cobró la vida de 69 uniformados, un mes después se conoce que la causa del siniestro habría sido por un “error humano”.

Según información de fuentes del grupo de investigación de accidentes de la FAC, la tragedia habría sido producto de una falla humana durante la fase crítica del despegue.

De acuerdo con información publicada por Blu Radio, la tripulación habría incurrido en un error de cálculo al evaluar la relación entre la carga de la aeronave y la longitud de la pista, la cual cuenta con apenas 1.200 metros.

A pesar de que el avión operaba dentro de los límites de carga permitidos —el general Carlos Silva señaló que despegaba con 133.000 libras de un máximo de 139.000 para esa terminal—, este no logró alcanzar la velocidad necesaria para una elevación adecuada.

¿Cómo afectó el clima?

A este escenario se sumó un factor de presión externa: el clima. La urgencia por despegar antes de que las condiciones meteorológicas cerraran la “ventana” de salida habría llevado a la tripulación a proceder en condiciones no tan óptimas.

Por otro lado, el informe técnico detalla que, al no alcanzar la velocidad de rotación requerida, la aeronave entró en una condición aerodinámica conocida como ”hundimiento con potencia”.

En este estado, el avión pierde altura de forma rápida, pese a que los motores funcionan a su máxima capacidad.

El paquete de ayuda para las familias de los uniformados que perdieron la vida

Según el informe adjunto de la cartera de Defensa, “en el encuentro se les explicó que a cada familia (de acuerdo al registro que haya hecho el uniformado en el formulario) le serán consignados cerca de 165 millones de pesos correspondientes al pago del seguro de vida subsidiado que tenían”.

A esto se sumaría la asignación de una Pensión de Supervivencia, para el ser querido que haya registrado ese militar; y otra serie de ayudas provenientes de las entidades de apoyo social del Sector Defensa.

“A través de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, mediante el modelo del Fondo de Solidaridad, podrán hacerse acreedores a una solución de vivienda, una vez por parte de las Fuerzas y en especial de la ley, se hagan los respectivos actos administrativos con el reconocimiento de los beneficiarios. Es de anotar que siete de los 69 uniformados ya habían hecho uso del beneficio de la solución de vivienda a través de los diferentes modelos vigentes”, indicó el ministerio.

Otra entidad que se vinculará es la Corporación Matamoros, con su programa Hijos de Honor, por medio del cual se aportarían subsidios para los pregrados de educación superior.

Finalmente, habrá una serie de reconocimientos y homenajes póstumos en memoria de los fallecidos.

En contexto: Siete accidentes mortales en dos años: la racha trágica de las Fuerzas Militares en Colombia

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