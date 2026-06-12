Condenan a más de 20 años de prisión a hombre que torturó y desmembró a una mujer en Medellín

De acuerdo con la investigación adelantada por una fiscal especializada de Medellín , el caso se originó el 26 de diciembre, cuando Garcés Carvajal contactó a la mujer para reclamarle por el supuesto robo de un teléfono celular ocurrido días antes en el establecimiento comercial donde ella trabajaba.

La decisión judicial se produjo luego de que el juez avalara un preacuerdo entre la Fiscalía General de la Nación y la defensa del condenado, por hechos ocurridos entre el 26 y el 30 de diciembre de 2024.

Un juez de conocimiento condenó a 23 años y un mes de prisión a Martín Alonso Garcés Carvajal, hallado responsable de torturar y asesinar a una mujer de 32 años en Medellín . Tras cometer el crimen, el hombre desmembró el cuerpo de la víctima y abandonó sus restos en una caja de cartón en el oriente de la ciudad.

Ese fue el último día en que la víctima fue vista con vida. Según las pruebas recopiladas por las autoridades, la mujer salió en una motocicleta junto al hoy condenado y fue llevada hasta la vivienda de este, ubicada en el barrio San José La Cima, en el nororiente de Medellín.

La Fiscalía estableció que durante al menos dos días la mujer fue sometida a agresiones físicas y golpes con objetos contundentes en diferentes partes del cuerpo. El dictamen de Medicina Legal determinó posteriormente que la causa de la muerte fue estrangulamiento y sofocación.

Las investigaciones también permitieron establecer que, una vez cometido el crimen, Garcés Carvajal desmembró el cuerpo y lo introdujo en una caja de cartón que abandonó en otro sector de la ciudad. Los restos fueron hallados por las autoridades el 30 de diciembre de 2024.

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Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores fueron los testimonios de varias personas que aseguraron haber visto al agresor regresar al lugar de trabajo de la víctima después del homicidio. Según los relatos, el hombre habría hecho comentarios relacionados con el crimen e incluso mostró heridas en sus manos que, presuntamente, sufrió mientras desmembraba el cadáver.

La captura de Garcés Carvajal se produjo el 25 de febrero de este año durante un operativo realizado por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y agentes de la Sijín de la Policía Nacional.

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Durante el procedimiento, las autoridades encontraron cuerdas tipo pulpo similares a las utilizadas para asegurar la caja donde apareció el cuerpo, además de prendas de ropa interior femenina y varias camándulas.

El hombre fue condenado por los delitos de tortura y homicidio agravado. La sentencia quedó en firme.