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Antioquia recibe $2.647 millones para la reparación integral de 189 víctimas del conflicto

La estrategia, que concentró su jornada principal en Medellín con 151 beneficiarios, busca no solo entregar recursos económicos para mitigar hechos como homicidios y desplazamientos.

  • Con una inversión que supera los $2.647 millones de pesos, la Unidad para las Víctimas inició este mes de junio la notificación de 189 indemnizaciones individuales en Antioquia. FOTO: Unidad para las Víctimas
    Con una inversión que supera los $2.647 millones de pesos, la Unidad para las Víctimas inició este mes de junio la notificación de 189 indemnizaciones individuales en Antioquia. FOTO: Unidad para las Víctimas
  • La jornada más grande a cargo de la Unidad para las Víctimas se cumplió en Medellín para 151 personas, quienes recibieron los pagos como medida de reparación. FOTO: Unidad para las Víctimas
    La jornada más grande a cargo de la Unidad para las Víctimas se cumplió en Medellín para 151 personas, quienes recibieron los pagos como medida de reparación. FOTO: Unidad para las Víctimas
  • La Unidad para las Víctimas ha invertido 25.85 billones de pesos en las medidas de atención y reparación en Colombia, incluidos los pagos de más de dos millones de indemnizaciones administrativas y judiciales. FOTO : Unidad para las Víctimas
    La Unidad para las Víctimas ha invertido 25.85 billones de pesos en las medidas de atención y reparación en Colombia, incluidos los pagos de más de dos millones de indemnizaciones administrativas y judiciales. FOTO : Unidad para las Víctimas
El Colombiano
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hace 1 hora
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La Unidad para las Víctimas inició este viernes 12 de junio —y extendiéndose durante todo el mes— la entrega de $2.647 millones de pesos destinados a la reparación individual de 189 víctimas del conflicto armado en el departamento de Antioquia.

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Los recursos económicos están acompañados por una estrategia de orientación interinstitucional que busca asegurar que las familias beneficiadas inviertan el dinero en proyectos que mejoren de forma directa sus condiciones de vida.

Y es que la mayor parte de estas entregas se concentraron en la ciudad de Medellín, donde 151 personas recibieron oficialmente sus cartas-cheque, siendo la capital de Antioquia y el mismo departamento, el territorio con más personas por indemnizar.

La jornada más grande a cargo de la Unidad para las Víctimas se cumplió en Medellín para 151 personas, quienes recibieron los pagos como medida de reparación. FOTO: Unidad para las Víctimas
La jornada más grande a cargo de la Unidad para las Víctimas se cumplió en Medellín para 151 personas, quienes recibieron los pagos como medida de reparación. FOTO: Unidad para las Víctimas

Esta medida de reparación administrativa y judicial responde a las graves violaciones de derechos humanos cometidas por grupos armados, tales como homicidios, desapariciones forzadas, secuestros, desplazamientos, torturas y delitos sexuales.

Las 38 indemnizaciones restantes para completar el grupo de este mes se otorgarán paulatinamente en otros municipios de Antioquia durante las próximas semanas. Entre las beneficiarias de la jornada se encuentra Elena*, una madre que hace dos décadas sufrió la pérdida de dos de sus hijos a manos de la violencia en un barrio de la comuna 5 Castilla.

“Perder un hijo es muy doloroso y no hay dinero que lo pueda devolver. Pero recibir esta indemnización es un alivio porque nos toca seguir adelante y sirve para los proyectos que uno tiene, como arreglar la casa o gastos médicos”, afirmó la mujer, a la cual se le cambió el nombre para proteger su identidad.

Oferta institucional para la inversión

Para guiar a los ciudadanos en la administración de los dineros entregados como parte de la indemnización, varias entidades públicas y privadas instalaron mesas de asesoría durante las entregas para ayudarlos a pensar en el futuro.

Instituciones como el Sena, Colpensiones, Comfenalco y distintas universidades presentaron programas específicos orientados al acceso a vivienda, ahorro, formación técnica y profesional, pensiones y la puesta en marcha de proyectos productivos autónomos.

Ana Carolina Gil, subdirectora de reparación individual de la Unidad para las Víctimas, destacó el impacto regional de la jornada con estas personas. “Estas indemnizaciones aportan a los proyectos de vida de estas personas y las dignifican, en especial en Antioquia, donde se ha sufrido tanto el conflicto armado”, expresó.

La Unidad para las Víctimas ha invertido 25.85 billones de pesos en las medidas de atención y reparación en Colombia, incluidos los pagos de más de dos millones de indemnizaciones administrativas y judiciales. FOTO : Unidad para las Víctimas
La Unidad para las Víctimas ha invertido 25.85 billones de pesos en las medidas de atención y reparación en Colombia, incluidos los pagos de más de dos millones de indemnizaciones administrativas y judiciales. FOTO : Unidad para las Víctimas

El balance acumulado en la región: Antioquia, donde más se indemniza

Estas acciones forman parte del balance de los 15 años de vigencia que cumple la Ley de Víctimas en el país. El departamento de Antioquia se consolida estadísticamente como la zona de Colombia con el mayor registro de población victimizada.

A nivel nacional, el Estado colombiano ha ejecutado una inversión histórica de 25.85 billones de pesos en medidas de atención integral, superando ya los dos millones de indemnizaciones pagadas a la población afectada.

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De esta manera, el departamento lidera la ejecución presupuestal de la política de reparación, acumulando a la fecha más de 416.000 indemnizaciones individuales entregadas, lo que representa un desembolso global superior a los 4.95 billones de pesos.

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