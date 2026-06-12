Antioquia recibe $2.647 millones para la reparación integral de 189 víctimas del conflicto

La Unidad para las Víctimas inició este viernes 12 de junio —y extendiéndose durante todo el mes— la entrega de $2.647 millones de pesos destinados a la reparación individual de 189 víctimas del conflicto armado en el departamento de Antioquia. Le puede interesar: La JEP entrega a su familia los restos de un joven desaparecido en Dabeiba, Antioquia, hace 22 años Los recursos económicos están acompañados por una estrategia de orientación interinstitucional que busca asegurar que las familias beneficiadas inviertan el dinero en proyectos que mejoren de forma directa sus condiciones de vida. Y es que la mayor parte de estas entregas se concentraron en la ciudad de Medellín, donde 151 personas recibieron oficialmente sus cartas-cheque, siendo la capital de Antioquia y el mismo departamento, el territorio con más personas por indemnizar.

La jornada más grande a cargo de la Unidad para las Víctimas se cumplió en Medellín para 151 personas, quienes recibieron los pagos como medida de reparación. FOTO: Unidad para las Víctimas

Esta medida de reparación administrativa y judicial responde a las graves violaciones de derechos humanos cometidas por grupos armados, tales como homicidios, desapariciones forzadas, secuestros, desplazamientos, torturas y delitos sexuales. Las 38 indemnizaciones restantes para completar el grupo de este mes se otorgarán paulatinamente en otros municipios de Antioquia durante las próximas semanas. Entre las beneficiarias de la jornada se encuentra Elena*, una madre que hace dos décadas sufrió la pérdida de dos de sus hijos a manos de la violencia en un barrio de la comuna 5 Castilla. “Perder un hijo es muy doloroso y no hay dinero que lo pueda devolver. Pero recibir esta indemnización es un alivio porque nos toca seguir adelante y sirve para los proyectos que uno tiene, como arreglar la casa o gastos médicos”, afirmó la mujer, a la cual se le cambió el nombre para proteger su identidad.

Oferta institucional para la inversión

Para guiar a los ciudadanos en la administración de los dineros entregados como parte de la indemnización, varias entidades públicas y privadas instalaron mesas de asesoría durante las entregas para ayudarlos a pensar en el futuro. Instituciones como el Sena, Colpensiones, Comfenalco y distintas universidades presentaron programas específicos orientados al acceso a vivienda, ahorro, formación técnica y profesional, pensiones y la puesta en marcha de proyectos productivos autónomos. Ana Carolina Gil, subdirectora de reparación individual de la Unidad para las Víctimas, destacó el impacto regional de la jornada con estas personas. “Estas indemnizaciones aportan a los proyectos de vida de estas personas y las dignifican, en especial en Antioquia, donde se ha sufrido tanto el conflicto armado”, expresó.

La Unidad para las Víctimas ha invertido 25.85 billones de pesos en las medidas de atención y reparación en Colombia, incluidos los pagos de más de dos millones de indemnizaciones administrativas y judiciales. FOTO : Unidad para las Víctimas

El balance acumulado en la región: Antioquia, donde más se indemniza