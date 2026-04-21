Paloma, Fajardo y Abelardo responden a exigencias de Cepeda para los debates: “si así de exigente fuera negociando con los bandidos”

A pesar de no haber asistido a ningún debate hasta la fecha de hoy, el candidato presidencial del Pacto Histórico Iván Cepeda ha retado a los aspirantes de la “extrema derecha” a debatir, sin embargo lo ha hecho imponiendo una serie de condiciones.

El candidato del petrismo ha mencionado en un evento público en Fusagasugá, Cundinamarca, y en una reciente entrevista con María Jimena Duzán, las condiciones con las que espera sean planteados los debates.

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Cepeda ha mencionado que espera que los debates sean sólo para responder a los candidatos y no a los moderadores, además de que se definan los temas previamente, recalcando que “no es solo seguridad y militarización” y que no tendría por qué hablar de los escándalos del gobierno de Gustavo Petro, pues “no es su responsabilidad”.

A estas condiciones, el candidato del Pacto Histórico ha recalcado que se deben definir las posiciones de los candidatos, si va a ser los de la “extrema derecha” de un lado contra él solo y así definir los tiempos de intervención. Para Cepeda, Sergio Fajardo y Claudia López no entrarían en sus intenciones de debatir.

Dicho listado de condiciones ha generado diferentes reacciones entre los retados por el senador del Pacto. La también congresista, Paloma Valencia, ha usado sus redes sociales para responder al reto del candidato petrista.

“Cepeda no quiere “debatir con el moderador”. Es decir, no quiere contrapreguntas. No quiere hablar de seguridad, solo temas predefinidos y en un orden específico. Quiere más espacio que el resto porque sí. No quiere que personas como el Dr. Fajardo o la Dra. Claudia debatan”, recordó Valencia. “Si así de exigente fuera negociando con los bandidos, ya seríamos Islandia. Ya van 60 horas desde el supuesto “reto” y aún así, amañado, estamos pendientes para ir al debate”, subrayó la aspirante del Centro Democrático.