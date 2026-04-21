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Paloma, Fajardo y Abelardo responden a exigencias de Cepeda para los debates: “si así de exigente fuera negociando con los bandidos”

Paloma Valencia criticó las exigencias del candidato del Pacto Histórico mientras que Fajardo explicó los motivos por los cuáles según él, no es mencionado en el reto. Abelardo le mandó una carta abierta a los medios sobre las condiciones impuestas por Iván Cepeda.

  • Los candidatos Paloma Valencia, Sergio Fajardo y Abelardo de la Espriella respondieron a las condiciones compartidas por Iván Cepeda para ir a debates. Fotos: Jaime Pérez Munévar, Manuel Saldarriaga, Getty Images y Colprensa
    Los candidatos Paloma Valencia, Sergio Fajardo y Abelardo de la Espriella respondieron a las condiciones compartidas por Iván Cepeda para ir a debates. Fotos: Jaime Pérez Munévar, Manuel Saldarriaga, Getty Images y Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
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A pesar de no haber asistido a ningún debate hasta la fecha de hoy, el candidato presidencial del Pacto Histórico Iván Cepeda ha retado a los aspirantes de la “extrema derecha” a debatir, sin embargo lo ha hecho imponiendo una serie de condiciones.

El candidato del petrismo ha mencionado en un evento público en Fusagasugá, Cundinamarca, y en una reciente entrevista con María Jimena Duzán, las condiciones con las que espera sean planteados los debates.

Lea también: Tras negarse varias veces a enfrentarse en público con los otros candidatos, ahora Cepeda pide debate, pero bajo sus condiciones

Cepeda ha mencionado que espera que los debates sean sólo para responder a los candidatos y no a los moderadores, además de que se definan los temas previamente, recalcando que “no es solo seguridad y militarización” y que no tendría por qué hablar de los escándalos del gobierno de Gustavo Petro, pues “no es su responsabilidad”.

A estas condiciones, el candidato del Pacto Histórico ha recalcado que se deben definir las posiciones de los candidatos, si va a ser los de la “extrema derecha” de un lado contra él solo y así definir los tiempos de intervención. Para Cepeda, Sergio Fajardo y Claudia López no entrarían en sus intenciones de debatir.

Dicho listado de condiciones ha generado diferentes reacciones entre los retados por el senador del Pacto. La también congresista, Paloma Valencia, ha usado sus redes sociales para responder al reto del candidato petrista.

“Cepeda no quiere “debatir con el moderador”. Es decir, no quiere contrapreguntas. No quiere hablar de seguridad, solo temas predefinidos y en un orden específico. Quiere más espacio que el resto porque sí. No quiere que personas como el Dr. Fajardo o la Dra. Claudia debatan”, recordó Valencia. “Si así de exigente fuera negociando con los bandidos, ya seríamos Islandia. Ya van 60 horas desde el supuesto “reto” y aún así, amañado, estamos pendientes para ir al debate”, subrayó la aspirante del Centro Democrático.

Por otro lado, Valencia rechazó la exclusión de candidatos. “Un demócrata no escoge a sus contradictores. Los enfrenta a todos. Silenciar a Sergio Fajardo y a Claudia López es tan grave como huir del debate”, agregó.

El otro mencionado, Abelardo de la Espriella, publicó una carta dirigida a los medios subrayando de absurdas las condiciones de Cepeda.

“Eso que pretende el heredero de Petro no es debate. Eso es un intento de coartar la libertad de prensa. Eso es pretender que un candidato, y no la prensa libre, organice el escenario donde se confrontan las ideas y se desnudan las propuestas ante el pueblo colombiano. Cepeda no quiere un debate: quiere un espectáculo controlado, con preguntas aprobadas, temas preestablecidos y un guion escrito a su medida para no responder por la herencia de Petro, por la Paz Total, que ha sido un desastre”, mencionó el abogado en su carta abierta.

“Por eso les pido, con la autoridad moral de quien no evade el escrutinio público: tomen ustedes las riendas. Organicen el debate o los debates. Fijen las reglas, elijan los moderadores, determinen el formato y el escenario. Hagan lo que es su deber y su experticia: piensen en el pueblo y su derecho a informarse por encima de cualquier candidato; no permitan que Cepeda los desplace”, destacó De la Espriella en su mensaje a los medios de comunicación.

¿Por qué Iván Cepeda quiere excluir de los debates a Sergio Fajardo?

Para el candidato Sergio Fajardo, el “reto” de Iván Cepeda es una estrategia. “Su invitación tiene un problema: ¿qué tiene de “democrático” un debate que excluye una visión de país?”, expresó en su cuenta de X.

“Cepeda no está organizando un debate. Está diseñando un escenario”, justificó el exalcalde de Medellín. “Uno que le conviene: Izquierda vs derecha. Blanco o negro. Todo o nada”.

“No le competimos por ideología, competimos con propuestas, con ideas y soluciones. Y eso es lo que buscan las y los votantes. Con soluciones podemos ganar”, concluyó Fajardo, sosteniendo que Abelardo y Paloma no le rompen el “esquema” de confrontación a Cepeda.

Todos los candidatos han coincido en estar preparados para los debates. Por el momento, apenas se han llevado dos encuentros, uno liderado por Noticias Caracol y el otro en la cumbre de gobernadores; en ambos no estuvo presente el aspirante Iván Cepeda.

Siga leyendo: ¿Se pueden hacer debates con las condiciones que quiere imponer Iván Cepeda?

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