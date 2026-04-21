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Carro terminó cayendo a un sótano en Caldas: conductora perdió el control del vehículo ¿Por qué?

Por fortuna no se reportaron lesiones físicas en la conductora ni en su acompañante. Sin embargo, ambos debieron recibir asistencia a raíz de la impresión que les causó el suceso.

  • Adelante, momento en el que los vecinos rescatan a la conductora. Atrás, el lugar de los hechos. FOTO: Cortesía Denuncias Antioquia
    Adelante, momento en el que los vecinos rescatan a la conductora. Atrás, el lugar de los hechos. FOTO: Cortesía Denuncias Antioquia
hace 1 hora
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Tremendo susto se llevaron los habitantes del área urbana del municipio de Caldas luego de presenciar el insólito accidente de tránsito en el que un automóvil terminó cayendo a un sótano.

De acuerdo con la versión de las autoridades caldenses, el incidente ocurrió en la tarde de este martes 21 de abril cuando el automotor se desplazaba sobre el cruce de la carrera 48 con la calle 134 Sur.

Al parecer, durante el trayecto, a la conductora del automóvil de color blanco se le habría trabado el sistema de dirección, lo que le generó que perdiera el control del vehículo.

Lea también: El “infierno” en Briceño, Antioquia: van 162 desplazados y no cesan los bombardeos con drones a las viviendas

En medio de la situación, la conductora se habría confundido y en vez de frenar habría acelerado, lo que provocó que el auto terminara chocando contra una reja de una vivienda y cayendo a un sótano.

Al sitio llegaron de manera rápida los bomberos de Caldas y demás organismos de socorro. Para atender el caso fue necesario realizar el cierre de la vía para facilitar las labores de atención.

Por fortuna no se reportaron lesiones físicas en la conductora ni en su acompañante. Sin embargo, ambos debieron recibir asistencia a raíz de la impresión que les causó el suceso.

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