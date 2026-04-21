Carro terminó cayendo a un sótano en Caldas: conductora perdió el control del vehículo ¿Por qué?

Tremendo susto se llevaron los habitantes del área urbana del municipio de Caldas luego de presenciar el insólito accidente de tránsito en el que un automóvil terminó cayendo a un sótano.

De acuerdo con la versión de las autoridades caldenses, el incidente ocurrió en la tarde de este martes 21 de abril cuando el automotor se desplazaba sobre el cruce de la carrera 48 con la calle 134 Sur.

Al parecer, durante el trayecto, a la conductora del automóvil de color blanco se le habría trabado el sistema de dirección, lo que le generó que perdiera el control del vehículo.

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En medio de la situación, la conductora se habría confundido y en vez de frenar habría acelerado, lo que provocó que el auto terminara chocando contra una reja de una vivienda y cayendo a un sótano.

Al sitio llegaron de manera rápida los bomberos de Caldas y demás organismos de socorro. Para atender el caso fue necesario realizar el cierre de la vía para facilitar las labores de atención.