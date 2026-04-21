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Se acabó la era de Alejandro Restrepo en el DIM: se confirmó la salida antes de enfrentar a Chicó, ¿cuál fue rendimiento y quién lo reemplazará

La decisión se tomó en una reunión que tuvo lugar en la sede del club este martes. Restrepo dirigió 110 encuentros con el Medellín.

  • El entrenador Alejandro Restrepo asumió en el DIM en agosto de 2024. Foto: Manuel Saldarriaga
    El entrenador Alejandro Restrepo asumió en el DIM en agosto de 2024. Foto: Manuel Saldarriaga
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 2 horas
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Alejandro Restrepo no es más el técnico del DIM. El ciclo del entrenador antioqueño al frente del cuadro antioqueño duró 622 días: empezó el 7 de agosto del 2024, cuando llegó a reemplazar al uruguayo Alfredo Arias y finalizó este martes 21 de abril del 2026, un día antes del partido decisivo contra Boyacá Chicó que, en caso de una victoria, metería al Medellín en la pelea por un cupo en cuadrangulares.

De acuerdo con información que conoció este diario, los directivos del club tomaron la decisión después de una reunión que se realizó en la sede administrativa de Itagüí en la tarde del martes. En el año y siete meses que duró el proceso Restrepo frente al Medellín, el equipo llegó a una final de Liga (en el Apertura del 2025, contra Santa Fe) y disputó, ante Atlético Nacional, el título de la Copa de esa misma temporada.

Además, durante todo el año pasado el Medellín logró sumar 92 puntos en la reclasificación, con lo que estableció su récord en rendimiento durante una temporada en el fútbol colombiano. De acuerdo con lo que se sabe, el exfutbolista antioqueño Sebastián Botero –técnico del equipo sub-20 del Medellín–, asumirá como entrenador encargado. Estará acompañado por Francisco Nájera como asistente técnico, mientras que el preparador físico será Santiago Gómez.

¿Qué logró Restrepo con el Medellín?

Aunque bajo la dirección de Restrepo el Medellín tuvo picos muy altos en su forma de jugar –fue considerado el mejor equipo del fútbol colombiano en 2025 y en el Clausura finalizó el Todos Contra Todos primero, con 40 puntos y después de anotar 46 goles–, muchos aficionados reclamaban que no se hubieran conseguido títulos.

Para ellos no fue suficiente que, durante su tiempo al frente del Medellín, Restrepo acumulara un rendimiento del 53,6%. El entrenador paisa dirigió 110 partidos con el cuadro rojo. De ellos, ganó 47, empató 36 y perdió 27. Sin embargo, muchas de esas derrotas fueron en duelos decisivos como las finales de Liga y Copa, así como los clásicos antioqueños contra Atlético Nacional: no ganó ninguno.

¿Por qué salió Restrepo?

La salida de Restrepo era algo que venían pidiendo los hinchas del DIM desde hace un tiempo. Después de la derrota contra Nacional en diciembre del 2025 en la final de Copa, la relación entre la hinchada y el equipo no se pudo recomponer. Además, el cuadro rojo no volvió a tener el rendimiento que mostró durante el año anterior. Por eso, de momento, se ubica en el puesto 14 de la Liga y no existe claridad de si logre o no clasificar a los playoffs de Liga.

Eso le jugó en contra a Alejandro, quien aunque corregía cosas en los entrenamientos del día a día con sus futbolistas, no logró que estos lo hicieran en la cancha durante los partidos. Por eso la afición pedía que se fuera. Los directivos, entre tanto, lo respaldaron. En diciembre de 2025, antes de la final de Copa, extendieron su contrato hasta diciembre de 2027. Con eso cumplieron una idea que tenían: darle continuidad al proceso.

No obstante, el ciclo de Restrepo empezó a tambalear en el inicio del 2025 y, aunque logró meter al equipo a los grupos de la Copa Libertadores, las actuaciones flojas en el inicio de Liga y el torneo internacional –al que volvieron después de no clasificar en 2024 y 2025–, le costaron el puesto al entrenador que, según manifestó el Medellín, terminó su vínculo y se irá con su cuerpo técnico, que incluía a Giuliano Tibertti, Andrés Felipe “Pecoso” Correa y Walter Rivera.

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