Petro agradeció en 2022 a Gobierno gringo por donación de aviones que hoy llama “chatarra” tras accidente en Putumayo

Al presidente Gustavo Petro hasta sus subalternos lo tienen que corregir cuando sale a lavarse las manos por temas en los que debe asumir responsabilidad como jefe de Estado. Así le ocurrió este martes en medio de un Consejo de Ministros televisado en el que abordaron el accidente del avión Hércules, ocurrido el lunes y que dejó 69 uniformados muertos y 57 heridos.
Fue el comandante de la Fuerza Aeroespacial, general Carlos Silva, quien contradijo al presidente Petro por plantear que el avión accidentado en Puerto Leguízamo, Putumayo, era una “chatarra”.
Le puede interesar: ¿Alertas ignoradas? EE. UU. ya habría advertido por mantenimiento de aeronaves previo a accidente en Putumayo.
La explicación se conoció el pasado 24 de marzo, en la mencionada reunión ministerial en la que también estaban el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, y otros miembros de la cúpula militar. El espacio empezó con un minuto de silencio para honrar la vida y memoria de los fallecidos.
¿Qué dijo el general Silva?
El oficial entregó un informe detallado sobre la vida útil del avión. Si bien tenía más de 40 años de servicio, el militar expuso que se cumplieron los protocolos para su uso.
“Entre 2021 y 2024 voló 345 horas, en 2025, 537. Un avión de estos vuela unas 500 horas anuales: si se dividen las 20 mil horas que quedaban disponibles entre eso, nos da que el avión todavía puede volar 40 años más. Obviamente, como cualquier aeronave del planeta, tiene que ser sometida a momentos de mantenimiento”, aseguró Silva.