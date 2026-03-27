Exviceministro Acxan Duque insiste que fue “un error” envío de foto íntima a funcionaria que generó su renuncia a MinIgualdad

Aksan Duque Gámez, exviceministro encargado del Ministerio de la Igualdad, se pronunció este viernes en Blu Radio luego de presentar su renuncia en medio del escándalo por el presunto envío de una fotografía íntima a una funcionaria de la entidad.
En contexto: Renunció viceministro de MinIgualdad tras denuncia por enviar foto íntima a subalterna
La controversia se conoció después de que la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia divulgara en redes sociales capturas de pantalla de una conversación de WhatsApp, en la que se observa que una funcionaria le envió al entonces alto funcionario una presentación relacionada con asuntos legislativos y, posteriormente, recibió un enlace de TikTok y una imagen íntima.