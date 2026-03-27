Exviceministro Acxan Duque insiste que fue “un error” envío de foto íntima a funcionaria que generó su renuncia a MinIgualdad

Aksan Duque Gámez, exviceministro encargado del Ministerio de la Igualdad, se pronunció este viernes en Blu Radio luego de presentar su renuncia en medio del escándalo por el presunto envío de una fotografía íntima a una funcionaria de la entidad. En contexto: Renunció viceministro de MinIgualdad tras denuncia por enviar foto íntima a subalterna La controversia se conoció después de que la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia divulgara en redes sociales capturas de pantalla de una conversación de WhatsApp, en la que se observa que una funcionaria le envió al entonces alto funcionario una presentación relacionada con asuntos legislativos y, posteriormente, recibió un enlace de TikTok y una imagen íntima.

En la conversación difundida en redes, la mujer le respondió: “Este mensaje es una falta de respeto grave. Espero no me vuelva a enviar contenido de ese tipo. Esto no tiene cabida en una relación laboral”.

¿Qué respondió el ex viceministro de la igualdad?

Durante la entrevista con Blu Radio, Duque insistió en que el envío no tuvo intención alguna de acosar a la funcionaria y aseguró que todo se trató de una equivocación mientras hablaba con su pareja sentimental. Siga leyendo: MinTrabajo realizó inspección en Caracol TV y ampliará revisión a RCN y RTVC por denuncias de presunto acoso sexual “Presentar nuevamente excusas a la funcionaria por el error cometido”, dijo al inicio de la entrevista, en la que sostuvo que la imagen estaba destinada a su pareja y no a la servidora del ministerio. Según su relato, el error ocurrió mientras tenía varios chats abiertos en WhatsApp y realizaba seguimiento a contenidos políticos relacionados con el trabajo legislativo del ministerio.

“Yo estaba en conversaciones con mi pareja y le envío la foto”, explicó Duque, quien añadió que se encontraba en su habitación, después de hacer ejercicio, cuando ocurrió el hecho. El exfuncionario también aseguró que, tras darse cuenta de lo sucedido, borró el mensaje y ofreció disculpas inmediatas, además de reportar el caso a la Subdirección de Talento Humano del Ministerio de la Igualdad. De acuerdo con su versión, a las 9:38 de la mañana presentó un reporte formal solicitando que se activaran los protocolos internos para atender la situación. Además, afirmó que pidió un dictamen forense sobre su celular para respaldar su explicación.

“Yo envié a dos chats la misma imagen a la misma hora”, sostuvo, al señalar que ese análisis demostraría que la fotografía también fue enviada simultáneamente a su pareja. Duque negó que existiera un antecedente de acoso o cualquier acercamiento personal previo con la funcionaria. “Jamás”, respondió cuando le preguntaron si la había coqueteado, invitado a salir o si había existido alguna relación distinta a la estrictamente laboral. Lea más: Mujeres congresistas del Pacto pidieron que Hollman Morris sea apartado de RTVC por denuncias de presunto acoso sexual y laboral Pese a ello, la funcionaria dejó constancia del hecho ante instancias internas del ministerio al considerar que el episodio afectó “las condiciones adecuadas de desempeño y el ambiente laboral”, según se conoció en los documentos que circularon públicamente.

¿Solo porque se está hablando del acoso sexual?

Uno de los apartes más llamativos de la entrevista fue que Duque no solo defendió que el envío de la imagen fue accidental, sino que además atribuyó la magnitud del escándalo al contexto político y mediático en el que ocurrió. “Fue el error de tres o cinco minutos que me costó estar en los medios”, afirmó en Blu Radio, antes de señalar que, de no estar el país atravesando una discusión intensa sobre casos de acoso sexual, el desenlace habría sido distinto. “Yo creo, efectivamente, que si esto no estuviera ahora en boca, no estaría yo en esta situación”, agregó.

Con esa declaración, Duque buscó marcar distancia frente a otros casos recientes de denuncias por acoso, al insistir en que lo suyo no corresponde a una conducta reiterada ni a un patrón de hostigamiento, sino a un hecho aislado. Sin embargo, la reacción de la funcionaria y el contenido de la queja conocida muestran que el episodio fue asumido por ella como una transgresión grave del ámbito laboral, más allá del tiempo que, según el exfuncionario, duró el error.

¿Por qué renunció el Acxan Duque como viceministro de igualdad?

En la entrevista, Duque explicó que decidió apartarse del cargo para no afectar la agenda institucional del Ministerio de la Igualdad, que atraviesa además un momento clave por la discusión sobre su continuidad jurídica y legislativa. “Por esa razón yo renuncio al ministerio”, afirmó, al señalar que su permanencia podía convertirse en un obstáculo para el trámite de asuntos urgentes de la cartera. El exviceministro sostuvo que, en su criterio, debía defenderse por fuera de la institucionalidad para no interferir con el funcionamiento de la entidad ni con el curso de los procesos internos.

Anuncio de acciones legales por la difusión de su imagen íntima

Duque también aseguró que, junto con su equipo de defensa, presentará acciones legales por la difusión de su imagen íntima y por la circulación de información relacionada con el caso. “Vamos a presentar el día de hoy las respectivas denuncias penales”, afirmó en la emisora. Según dijo, busca no solo defenderse frente a las acusaciones, sino también proteger su nombre de cara a futuras aspiraciones profesionales y públicas. La salida de Duque se suma a otros episodios que han puesto bajo escrutinio el ambiente interno y los mecanismos de atención de denuncias dentro del Ministerio de la Igualdad, una cartera que ya había enfrentado cuestionamientos por presuntos casos de acoso laboral y sexual en meses anteriores.

La salida de Duque se suma a otros episodios que han puesto bajo escrutinio el ambiente interno y los mecanismos de atención de denuncias dentro del Ministerio de la Igualdad, una cartera que ya había enfrentado cuestionamientos por presuntos casos de acoso laboral y sexual en meses anteriores.

¿Quién asumirá al defensa de Aksan Duque?

La defensa de Aksan Duque está en manos del abogado penalista Santiago Trespalacios Carrasquilla, un litigante con trayectoria en procesos de alto perfil y fuerte exposición pública. Egresado de la Universidad Autónoma Latinoamericana (Unaula), con maestrías en Ciencias Penales y Criminológicas y en Estudios Humanísticos, Trespalacios ha combinado su carrera académica con la representación de clientes vinculados a expedientes sensibles, controversiales y de alto costo reputacional.